'Kiralar yüksek, annemde kalıyorum' diyen Erkan'ın Bodrum’da denize sıfır villası varmış

Artan kira ücretleri, düşük maaşlar, yüksek enflasyon kıskacındaki vatandaş için Türkiye'de geçim artık çok daha zor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bir röportajında "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı" demişti.

Ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Erkan’ın ev kiralarından şikayetçi olması milyonlarca yurttaş tarafından "Düşük maaşla çalışanlar ne yapsın?" denilerek eleştirildi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, İstanbul’daki kiralar yüksek olduğu için annesinin yanına yerleştiklerini söyleyen Erkan’ın, 2 yıl önce 1,3 milyon Euro ödeyerek Bodrum Turgutreis’teki Swissotel Rezidans’tan denize sıfır villa satın aldığı ortaya çıktı.

Benzer villanın ücreti 2-3 milyon euro

Emlakçılar, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın villasının bulunduğu bölgenin son dönemde iyi prim yaptığını, benzeri bir villanın bugün konumuna göre 2-3 milyon euro arasında alıcı bulabileceğini söyledi.

Bodrum şehir merkezine 22, Milas Bodrum Havalimanı’na ise 55 kilometre mesafede olan tesis içerisindeki villaların günlük kiralamaları ise 200 euro ile 1000 euro arasında değişiyor. Kiralamalar, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketleri aracılığıyla internet üzerinden yapılıyor.

Bodrum Turgutreis’teki denize sıfır villaya, Merkez Bankası Başkanı Erkan oğlu Aslan Selim’in adını verdi. Villanın karşısında Ege’nin en batı ucundaki turistik Çatal Ada ve Topal Ada ile Yunanistan’a ait Kilimli (Kalimnos), Leros ve Keçi (Pserimos) adaları bulunuyor.

Öte yandan Erkan’ın, şu an oturduğu ev için aylık aidatla birlikte 49 bin lira ödediği ve daireye Merkez Bankası tarafından da aylık 35 bin lira aktarıldığı iddia ediliyor.