Kirada yüzde 25 sınırı tutmadı: Yıllık artış hâlâ yüzde 100'ün üzerinde

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Mayıs ayı 'Kiralık Konut Piyasası Görünümü' araştırmasını yayımladı. Buna göre, ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı mayısta yüzde 101 oldu. Böylece nisan ayında yüzde 117 olan yıllık kira fiyatlarının yıllık artış oranı mayısta yüzde 101'e geriledi.

Mayıs ayında ülke genelindeki ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 113,2 liraya yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 109,4, Ankara'da yüzde 192,2, İzmir'de ise yüzde 150 olarak öne çıktı.

En yüksek fiyat artışı görülen iller yüzde 288 ile Trabzon, yüzde 261,4 ile Malatya, yüzde 213,2 ile Ordu, yüzde 192,7 ile Mardin ve yüzde 192,2 ile Ankara olarak öne çıktı. En düşük kira artışının görüldüğü iller ise şöyle oldu: Antep yüzde 117,3, İstanbul yüzde 109,4, Adana yüzde 98, Antalya yüzde 57,6 ve Muğla yüzde 23,5.

Yabancılara satış düştü

TEPAV tarafından yayımlanan 'Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ne göre yılın birinci çeyreğinde yabancılara konut satışı yüzde 24 düşerken Rus vatandaşlarına satışlar 2,5 katına çıktı. Satışların 3 bin 603’ü İstanbul, 4 bin 177’isi ise Antalya’da yapıldı.

Yüzde 25 sınırı uzatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konutlardaki kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin uzatılacağını açıkladı. Bakan Tunç, “2 Temmuz 2023’ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak” dedi.