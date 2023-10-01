Kiracıyı darp edip yaralayan ev sahibi yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta kiracısını darp eden ev sahibi yakalandı.

Dün Saadetdere Mahallesi'ndeki AVM'nin önünde bir kişinin yerde yatan başka bir kişiyi tekmeler atarak darp etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kimlik bilgileri tespit edilen A.E.'nin (28) kira konusunda anlaşamadığı kiracısı A.E.'yi (50) darp ettiği belirlendi.

AA'nın haberine göre gözaltına alınan ev sahibi A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan ev sahibinin daha önce de yüksek kira artışını kabul etmeyen kiracıya karşı benzer bir saldırıda bulunduğu öğrenildi.