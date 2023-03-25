Kiracıyı çıkarmak için kendi oturduğu evi ateşe verdi

İstanbul Bağcılar’da dayısına ait binada oturan kiracıları çıkarmak isteyen Uğut Berat Dere, kendisinin oturduğu çatı katını ateşe vererek o anları da sosyal medyada paylaştı.

DHA’nın haberine göre yangın, saat 21.40 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında çıktı. İddiaya göre, dayısına ait binanın çatı katında yaşayan Uğut Berat Dere, üçüncü kattaki kiracı Yılmaz Acar’dan evi boşaltmasını istedi.

Daha önce de “Binayı yakarım” dediği belirtilen Dere, evde bulunduğu sırada bez parçalarını yakarak oturduğu çatı katını ateşe verdi. Büyüyen alevler çatı katını sardı. Dumanları fark eden bina sakinleri, evlerinden çıkarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Bina sakinleri Dere’yi darp etmek istedi, aralarında arbede yaşandı. Arbede ekiplerin müdahalesi ile son bulurken, Dere gözaltına alındı. Binanın çatı katı kullanılmaz hale geldi. Dere’nin evi yaktığı anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüldü.