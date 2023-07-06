Kira zammı tartışması: Ev sahibinin oğlu kiracıyı yaraladı

İstanbul'un Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma yaşandı.

DHA'nın haberine göre, kimliği öğrenilemeyen ev sahibi, kiracısı İbrahim Özkan'ın kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralanan Özkan'ı çevredeki bir dükkana götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Özkan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardında kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.