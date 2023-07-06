Brezilya'da vahşet: Kaçırdığı çocuğu tecavüz edip öldürdü

Brezilya’nın Luziana kentinde 42 yaşındaki Daniel Moraes Bittar, ismi açıklanmayan 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı. Bilinci kapalı olan kız çocuğunu bezle kapattığı bir valizin içinde sürükleyerek evine götüren Bittar, 12 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü.
12 yaşındaki kız çocuğunun arkadaşlarının kaçırılma şüphesiyle durumu polise bildirmesi üzerine ekipler olay yerindeki kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda ise Bittar’ın kız çocuğunu bayılttıktan sonra elindeki bezle kapattığı valize koyduğu ve yerde sürükleyerek yakınlardaki dairesine götürdüğü ortaya çıktı.
Apartmanda bulunan güvenlik kameralarında ise Bittar’ın kızı iki kat yukarıda bulunan dairesine çıkarttığı görüldü.
Polisler Bittar’ın evine baskın düzenlediklerinde 12 yaşındaki kızın cansız bedenini buldu. Bittar birinci derece cinayat, çocuk istismarı ve tecavüz suçlarından tutuklandı.