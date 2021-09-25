Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de, Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, yüksek fiyatları, "arz talep dengesinin bozulmasına" bağladı.

ANKA'dan Özge Zaim'in haberine göre, "Kira fiyatlarını adeta tutamıyoruz. Buna yetişemiyoruz" diyen Çelik, "Eşimiz, dostumuz, sağdan, soldan arayanlar oluyor; ’Çocuğumuza ev bulun’, hatta bizi arayıp ağlayan, sızlayan aileler oluyor. ‘Bu sene çocuğumu okula gönderemeyeceğim fiyatlar çok pahalı’ diye. İnternetten araştırıyorlar. Bizlerden, meslektaşlarımızdan arıyorlar ve ev bulmakta güçlük çekiyoruz. Gerçekten fiyatlar ikiye katladı diyebilirim" ifadesini kullandı.