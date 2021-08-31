Kimseye verecek selamı kalmamıştı!

İstiklal Caddesi’ni kutsal bir sığınak gibi algılayan biz gençler, daha önce önünden sıkça geçtiğimiz Küçük Sahne’nin kapısından bu kez kayıp, gidemedik. Nazi subayları önümüzü kesmiş, kimlik denetimi yapıyorlardı. “Hayırdır İnşallah” deyip uzattım Nazi kostümlü oyuncuya kimliğimi. İfadesi sert, keskindi. Oyun ve gerçek iç içe sokağa taşmıştı. Darbeden sonra her önüne gelene kimlik göstermeye alışan itirazdan yoksun, sesinden korkan halk, Ortaoyuncular’ın bu gövde gösterisine boyun eğiyor, hatta kimileri evde unuttukları kimliklerini bu Alman subayına gösteremediği için telaşlanıyordu. Büyük gözaltı için askere, polise gereksinim kalmamıştı; herkes birbirinin, hatta kendi kendinin gardiyanı olmuştu.

Küçük Sahne’nin tarihi dar koridorlarında gezinirken, duvarlara bakıp, İstanbul’un belki de en çok açılan tiyatro kapılarından geçerken, oyuncu gibi hissediyordum kendimi. Her tarihi mekân, kendinden önce yaşananları büyük bir sessizlik ve bilgelikle sunar yeni konuklarına. Yeter ki yıllarca üzerinde uzlaşılmış olan koşullara uymasını bilsin kişi. Ferhan Şensoy aynı soyun insanlarındandı demek. Bu küçücük salona sığdırdığı yapımlarla kendinden öncekilere selam çakıyordu her akşam. Işıklar sönüp, seyirci çekilince, ortaya çıkan geçmişin oyuncuları, o gecenin dedikodusunu kendi aralarında yapıyorlardı elbet. Ferhan Şensoy onların arasında sessizce dolaşmayı bilen, gerektiğinde onları dinleyen, söyleşendi. “İçinden Tramvay Geçen Şarkı” bambaşka bir şarkıydı gerçekten. Karl Valentin yazmış, Ferhan Şensoy bozup, düzeltip yeniden yazmış; diri, çılgın, coşkulu, tepkili bir grup oyuncu da sahneye taşımıştı oyunu…

Grup Gündoğarken şarkılar çalıyordu. Hümeyra hem söylüyor hem dans ediyor, hem de koltuklarında oturanları yerinden hoplatacak oyunculuk gösteriyordu izleyiciye. Şensoy renkli kostümler içinde baş aşağı ettiği dünyayı hem görsellikle besliyor, hem de Valentin’in ödünç sözlerine bir takla daha attırarak her şeyle gırgır geçiyordu. Biz salondakiler ezberlemiştik bile şarkıyı…

biz eskiden bugünü

daha pembe ummuştuk

meğer kader

cilvesiz normal kader

çok garip

çok lodos

bir sonbahar

tevekkülle karşıladık lili yar

lili lili marlen

lili yar

Sahnedeki adam tuhaftı. Oynamıyordu da, oynuyormuş gibi yapıyordu. Gözlerimizin içine bakarak “kandırıyorum sizi” diyordu da, biz kanmayı hazır Küçük Sahne ahalisi onun peşinden gönüllü sürükleniyorduk. Çok alkış aldı o gün Ferhan Şensoy kaleminden çıkan “İçinden Tramvay Geçen Şarkı”. Salon doluydu, hep dolu, dopdolu. 12 Eylül’e, Özal’a, dinciliğe, cehalete, despotluğa “nah” yapıyordu birileri sahneden ve biz onlarla saf tutmaktan hoşnuttuk. Derken iş büyüdü. Ülke saflara ayrıldı derinden. Ferhan Şensoy’da “Muzır Müzikal”i yazdı. İstanbul’un efsanevi salonu Şan Tiyatrosu, uzun yıllardır ilk kez dişe dokunur bir oyunla perdelerini açacaktı ahaliye.

Oyuna giriş için kuyrukta beklerken, içimden ‘Ferhan Abi, umarım başına iş açmazsın’ diye geçiriyordum. Muzır Yasaları yapılıyor, iktidar giderek bozgunculuğunu, saldırganlığını, sanata, aydına düşmanlığını hissettiriyordu. Kafa tutmuştu bu meddah, düşünür, kuramcı karışımı adam. Salon ortadan ikiye bölünmüştü. Ferhan Şensoy’un metnine kimileri alkış tutuyor, sloganlarla eşlik ediyor, doyasıya gülüyordu. Kimileri asık yüzleriyle gözdağı vermeye çalışıyor, sindirmek için uğraşıyorlardı Şensoy’u. Dokunulmazlarla oynuyordu Ferhan. Adem’le Havva’dan alıyordu işi, günümüze kadar getiriyordu. Takunyalı takımı, çarşaflı, cüppeli ahalisi bozuktu duruma. Sonra o gün geldi… Bir elektrik kontağını bahane ederek öldürdüler Şan Tiyatrosu’nu… Büyük kayıplar verilmişti. Müzisyenlerin çalgılarından tutun, dekor, kostüm, can kaybı vardı… Kimin yaktığı belli bir ‘faili meçhul’e kurban gitti koca tiyatro. Bir tiyatronun canına kıyılarak, siyasi cinayet işlendi!

Biz arkasındaydık Şensoy’un. Pes edecek halimiz yoktu. Küçük Sahne’den yükselen “İtirazcı Oyunlar” bizimdi, hepimizin. “Ferhangi Şeyler” doğdu. Sonraları yeteneksizlerin kakaladığı cinsten bir Stand-Up abukluğu değildi, sahnedeki bir başına oyuncunun oynadığı. Metni, müziği, rejisi, ışığı her şeyi ölçülüp biçilmişti. Tiyatro Tanrısı’nın uygun gördüğü zekâ orta yerdeydi. Tıka basa doldu salon. Miting meydanı gibi mi dersiniz, mahşer yeri gibi mi dersiniz, bir tuhaftı ortalık. Direniyorduk işte…

Ardı ardına türlü oyunlar sahneledi Ortaoyuncular. Seyirciyle kol kola bir mucize gerçekleşti. Dünyanın en güzel salonlarından birini, Ses Tiyatrosu’nu onararak, İstanbul’a kazandırdı Şensoy. Kimseye yalakalık etmeden, bileğinin hakkıyla yarattı o salonu. Fakat devir iyice değişti. Oyunlara ilgi azaldı. Ferhan’ın kafası attı. Boktan televizyon dizileri, uyduruk uyduruk açılan kanallar, Mesut, Tansu, Erbakan, Ecevit hükümetleri falan derken geldi sıra Tayyip’e. Eh karşı devrim tamamlanıyor, yeşil kaleler kuruluyordu.

Çok uzun zamandır izlememiştim bir Şensoy oyununu. Ses Tiyatrosu’ndaki locama yerleştiğimde gözüme çarpan boşluk dağladı yüreğimi. Ferhan Şensoy “Öteki”ydi ezelden beri ama soydaşları terk etmişti sanki gemiyi. “Fername”de sesleniyordu sahneden yine. Önce PKK’dan söz etti. Hoşlanmadı birileri bundan. Sonra Fetullah Gülen’in karıştırdığı haltları anlattı turnede. Aba altından sopa gösterdiler. Açık açık bağırdı Tayyip tehlikesi için; “Canım darbe istiyor” diye. Anlamadı kimi dangalaklar mizahı! Nerelerden talimat aldıkları belli bu özgürlükçü(!) tayfa saldır Ferhan Abinin boğazına.

“Ferhangi Şeyler”in unutulmaz, uydurma şarkısını yine söylüyor “Fername”de Ferhan Abi. Bu kez bir manzume olarak…

ceee cupbap cubap cee cupbap cubap

bugün evden çıkasım yok

ceee cupbap cubap cee cupbap cubap

rakımız var içesim yok

cee cupbap cubap cee cupbap cubap

kalemim var yazsım yok

Hayatta en önemsediği şeyin tiyatro olduğunu açık açık söylüyor sahneden. “Ama artık canım ne sahneye çıkmak istiyor, ne tiyatro yapmak” diyor Ferhan Abi. Dincilik, arsızlık, gamsızlık, hırsızlık almış başını gidiyor. Dün çırak olarak görmedikleri, şimdi filmler çekip, müzikaller yapıp, yeteneksizliklerini şöhret ve edindikleri parayla ört pas etmeye çalışarak yol almaya çalışıyorlar. Eviyle tiyatrosu aynı yerde Ferhan Abinin. Şarap içiyor Ferhan Abi. Canı sıkkın. Hep turnede Ferhan Abi. Canı sıkkın. Sahnede, uykusuz Ferhan Abi… Canı sıkkın. İntihar ediyor sanki Ferhan Abi…

Söyleşi yapmıyor, insan içine çıkmıyor, artık kimseye verecek hesabı yok Ferhan Abinin.

Canı sıkkın!

Bu yazı 2007 yılında Fername oyunu sonrası yaptığımız keyifli görüşme ardından yazılmıştı. Daha sonra Ferhan Abiyle televizyon programları, gazete için söyleşiler yaptık. Telefonda uzun uzun o konuştu. O, 2000’inci kez Ferhangi Şeyler’i oynarken çocuk gibi heyecanlıydı, oradaydım. En son salgın önce Ses Tiyatrosu’nda buluştuk, hastalığından söz açtığımızda “Yaşlı değilim, ileri gençlik yıllarımdayım” demişti. Tek derdi dosya taslaklarını kitaba dönüştürmekti. Konu ölüme gelince: “Ben ölmeyeceğim, biliyorum, yazdıklarım yaşayacak” demişti. Güle güle Ferhan Abi.