Ferhan Şensoy'u kaybettik

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, yaşamını yitirdi.

Ortaoyuncular'ın resmi hesabından "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" paylaşımı yapıldı.

Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… — Ortaoyuncular (@Ortaoyuncular) August 31, 2021

Sadece oyuncu değil bir tiyatro okulu

Tiyatromuzun büyük ustası Ferhan Şensoy, 1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu.

Okumaya, yazmaya, öğrenmeye tutkuluydu. İlk öykü ve şiirleri 1969 yılında Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde yayımlandı. İki yıl sonra Grup Oyuncuları çatısı altında oyunculuğa başladı. 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine devam etti. 1975'te Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla en iyi yabancı yazar ödülünü aldı. Theatre De Quatre - Sous’da da yönetmenliğini yaptığı “Harem Qui Rit” isimli müzikalde oynadı.



Türkiye'ye döndü, 1976’da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kendi yazdığı “Dur Konuşma Sus Söyleme” adlı oyunda rol aldı. Türk Yazarları Tiyatrosu’nda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Ardından Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'na çeşitli skeçler yazdı.

1978’de, ilk kitabı “Kazancı Yokuşu” yayımlandı. Yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı “Kızını Dövmeyen Dizini Döver” ilk film çalışması oldu. Aynı yıl Mete İnselel ile “Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu”nu kurdu ve yazıp yönettiği “İdi Amin Avantadan Lavanta” oyununda rol aldı.

1978'de, yazarlığını üstlendiği “Bizim Sınıf” adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiği gerekçesiyle TRT tarafından yasaklandı. Oyuncusu olduğu Evdekiler ve Giyim Kuşam Dünyası televizyon dizileri de yayından kaldırıldı. “Anyamanya Kumpanya”dan ayrılıp “Ayfer Feray Tiyatrosu”na geçti.

Münir Özkul 1989’da kavuğu ona devretti, artık tiyatronun yükü onun omuzlarındaydı. Tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla yeniden açtı. Ortaoyuncular “Soyut Padişah”ı oynadıkları Küçük Sahne’den Ses 1885’e taşındı. Aynı yıl, yönetmenliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı “Büyük Yalnızlık” filminde oynadı.

1990'da, Pierre Henri Cami’nin yaşamı ve yapıtlarından yola çıkarak yazdığı “Yorgun Matador’”u yönetti. 1991’de Ünye'li amatör yazar Cihan Öksüz’ün skeçlerinden oluşturduğu “Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu” oyununda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. “İstanbul'u Satıyorum” adlı eseri, Tomris Uyar tarafından İngilizce’ye çevrildi. “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” ve “İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You” adlı kitapları yayımlandı. “Köhne Bizans” Operası’nı yazdı, yönetti ve rol aldı.

1994’te kiraladığı bir gemiyi yüzen tiyatroya dönüştürdü. Perdesini Kuruçeşme'de açan, ardından demir alarak Fenerbahçe'ye giden bu yüzen tiyatro projesi, Ferhan Şensoy’a İsmail Dümbüllü Ödülü’nü kazandırdı.

“Güle Güle Godot” adlı eseri, Paris'te amatör bir tiyatro topluluğu tarafından Fransızcaya çevrilip, sahneye konuldu. “Hayrola Karyola” oyunu Yugoslavya'da Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nda oynandı.

Şensoy arkasında pek çok tiyatro oyunu ve anı kitabı bıraktı.

FERHAN ŞENSOY OYUNLARI

Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Masal Müfettişi

Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği

İşsizler Cennete Gider

Ruhundan Tramvay Gecen Adam

Boşgezen ve Kalfası

Fername

Kötü Çocuk

Aşkımızın Son Durağı

Kiralık Oyun

Uzun Donlu Kişot

Beni Ben mi Delirttim?

Biri Bizi Dikizliyor

Kahraman Osman

Kökü Bitti Zıkkım Zulada

Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu

Fişne Pahçesu

Şu An Mutfaktayım

Parasız Yaşamak Pahalı

Çok Tuhaf Soruşturma

Haldun Taner Kabare

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri

Felek Bir Gün Salakken

Üç Kurşunluk Opera

Şu Gogol Delisi

Kırkambar

Seyircili Seyir Defteri

Köhne Bizans Operası

Güle Güle Godot

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

Yorgun Matador

Kahraman bakkal süpermarkete karşı

Soyut Padişah

Don Juan ile Madonna

Ferhangi Şeyler

Keşanlı Ali Destanı

İçinden Tramvay Geçen Şarkı

Muzır Müzikal

Eşek Arıları

Hayrola Karyola

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler

Kiralık Oyun

Eski Moda Komedya

Anna'nın 7 Günahı

En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

İstanbul'u Satıyorum

Şahları da Vururlar

Dedikodu Şov

FERHAN ŞENSOY FİLMLERİ

Muhalif Başkan-(2013)

Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)

Pardon - İbrahim (2004)

Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)

Büyük Yalnızlık (1989)

Bir Bilen (1986)

Parasız Yaşamak Pahalı (1986)

Köşedönücü - Köşedönücü (1985)

Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)

Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)

FERHAN ŞENSOY KİTAPLARI

Başkaldıran Kurşunkalem

Seçme Sapan Şeyler

Karagöz ile Boşverin Beni

Elveda SSK

Hacı Komünist

Eşeğin Fikri

Rum Memet

FerhAntoloji

Kalemimin Sapını Gülle Donattım

Falınızda Ronesans Var

Oteller Kitabı

Denememeler

İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You

Güle Güle Godot

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

Düşbükü

Ayna Merdiven, Ortaoyuncular Yayınları, İst, 1986.

Kazancı Yokuşu (1978).

Gündeste

Afitap'ın Kocası İstanbul

Şahları da Vururlar

Seçme Sapan Şeyler

Haldun Taner Kabare

Kedittin Direniş