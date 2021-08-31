Ferhan Şensoy'u kaybettik

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, yaşamını yitirdi.
Ortaoyuncular'ın resmi hesabından "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" paylaşımı yapıldı.
Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…— Ortaoyuncular (@Ortaoyuncular) August 31, 2021
Sadece oyuncu değil bir tiyatro okulu
Tiyatromuzun büyük ustası Ferhan Şensoy, 1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu.
Okumaya, yazmaya, öğrenmeye tutkuluydu. İlk öykü ve şiirleri 1969 yılında Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde yayımlandı. İki yıl sonra Grup Oyuncuları çatısı altında oyunculuğa başladı. 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine devam etti. 1975'te Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla en iyi yabancı yazar ödülünü aldı. Theatre De Quatre - Sous’da da yönetmenliğini yaptığı “Harem Qui Rit” isimli müzikalde oynadı.
Türkiye'ye döndü, 1976’da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kendi yazdığı “Dur Konuşma Sus Söyleme” adlı oyunda rol aldı. Türk Yazarları Tiyatrosu’nda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Ardından Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'na çeşitli skeçler yazdı.
1978’de, ilk kitabı “Kazancı Yokuşu” yayımlandı. Yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı “Kızını Dövmeyen Dizini Döver” ilk film çalışması oldu. Aynı yıl Mete İnselel ile “Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu”nu kurdu ve yazıp yönettiği “İdi Amin Avantadan Lavanta” oyununda rol aldı.
1978'de, yazarlığını üstlendiği “Bizim Sınıf” adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiği gerekçesiyle TRT tarafından yasaklandı. Oyuncusu olduğu Evdekiler ve Giyim Kuşam Dünyası televizyon dizileri de yayından kaldırıldı. “Anyamanya Kumpanya”dan ayrılıp “Ayfer Feray Tiyatrosu”na geçti.
Münir Özkul 1989’da kavuğu ona devretti, artık tiyatronun yükü onun omuzlarındaydı. Tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla yeniden açtı. Ortaoyuncular “Soyut Padişah”ı oynadıkları Küçük Sahne’den Ses 1885’e taşındı. Aynı yıl, yönetmenliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı “Büyük Yalnızlık” filminde oynadı.
1990'da, Pierre Henri Cami’nin yaşamı ve yapıtlarından yola çıkarak yazdığı “Yorgun Matador’”u yönetti. 1991’de Ünye'li amatör yazar Cihan Öksüz’ün skeçlerinden oluşturduğu “Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu” oyununda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. “İstanbul'u Satıyorum” adlı eseri, Tomris Uyar tarafından İngilizce’ye çevrildi. “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” ve “İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You” adlı kitapları yayımlandı. “Köhne Bizans” Operası’nı yazdı, yönetti ve rol aldı.
1994’te kiraladığı bir gemiyi yüzen tiyatroya dönüştürdü. Perdesini Kuruçeşme'de açan, ardından demir alarak Fenerbahçe'ye giden bu yüzen tiyatro projesi, Ferhan Şensoy’a İsmail Dümbüllü Ödülü’nü kazandırdı.
“Güle Güle Godot” adlı eseri, Paris'te amatör bir tiyatro topluluğu tarafından Fransızcaya çevrilip, sahneye konuldu. “Hayrola Karyola” oyunu Yugoslavya'da Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nda oynandı.
Şensoy arkasında pek çok tiyatro oyunu ve anı kitabı bıraktı.
FERHAN ŞENSOY OYUNLARI
Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?
Masal Müfettişi
Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği
İşsizler Cennete Gider
Ruhundan Tramvay Gecen Adam
Boşgezen ve Kalfası
Fername
Kötü Çocuk
Aşkımızın Son Durağı
Kiralık Oyun
Uzun Donlu Kişot
Beni Ben mi Delirttim?
Biri Bizi Dikizliyor
Kahraman Osman
Kökü Bitti Zıkkım Zulada
Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu
Fişne Pahçesu
Şu An Mutfaktayım
Parasız Yaşamak Pahalı
Çok Tuhaf Soruşturma
Haldun Taner Kabare
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri
Felek Bir Gün Salakken
Üç Kurşunluk Opera
Şu Gogol Delisi
Kırkambar
Seyircili Seyir Defteri
Köhne Bizans Operası
Güle Güle Godot
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
Yorgun Matador
Kahraman bakkal süpermarkete karşı
Soyut Padişah
Don Juan ile Madonna
Ferhangi Şeyler
Keşanlı Ali Destanı
İçinden Tramvay Geçen Şarkı
Muzır Müzikal
Eşek Arıları
Hayrola Karyola
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler
Kiralık Oyun
Eski Moda Komedya
Anna'nın 7 Günahı
En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
İstanbul'u Satıyorum
Şahları da Vururlar
Dedikodu Şov
FERHAN ŞENSOY FİLMLERİ
Muhalif Başkan-(2013)
Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
Pardon - İbrahim (2004)
Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
Büyük Yalnızlık (1989)
Bir Bilen (1986)
Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
Köşedönücü - Köşedönücü (1985)
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
FERHAN ŞENSOY KİTAPLARI
Başkaldıran Kurşunkalem
Seçme Sapan Şeyler
Karagöz ile Boşverin Beni
Elveda SSK
Hacı Komünist
Eşeğin Fikri
Rum Memet
FerhAntoloji
Kalemimin Sapını Gülle Donattım
Falınızda Ronesans Var
Oteller Kitabı
Denememeler
İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You
Güle Güle Godot
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
Düşbükü
Ayna Merdiven, Ortaoyuncular Yayınları, İst, 1986.
Kazancı Yokuşu (1978).
Gündeste
Afitap'ın Kocası İstanbul
Şahları da Vururlar
Seçme Sapan Şeyler
Haldun Taner Kabare
Kedittin Direniş