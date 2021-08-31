Ferhan Şensoy'u kaybettik

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, yaşamını yitirdi.

Ortaoyuncular'ın resmi hesabından "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" paylaşımı yapıldı.

Sadece oyuncu değil bir tiyatro okulu

Tiyatromuzun büyük ustası Ferhan Şensoy, 1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu.

Okumaya, yazmaya, öğrenmeye tutkuluydu. İlk öykü ve şiirleri 1969 yılında Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde yayımlandı.  İki yıl sonra Grup Oyuncuları çatısı altında oyunculuğa başladı. 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine devam etti. 1975'te Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla en iyi yabancı yazar ödülünü aldı. Theatre De Quatre - Sous’da da yönetmenliğini yaptığı “Harem Qui Rit” isimli müzikalde oynadı.
 
Türkiye'ye döndü, 1976’da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kendi yazdığı “Dur Konuşma Sus Söyleme” adlı oyunda rol aldı. Türk Yazarları Tiyatrosu’nda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Ardından Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'na çeşitli skeçler yazdı.

1978’de, ilk kitabı “Kazancı Yokuşu” yayımlandı. Yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı “Kızını Dövmeyen Dizini Döver” ilk film çalışması oldu. Aynı yıl Mete İnselel ile “Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu”nu kurdu ve yazıp yönettiği “İdi Amin Avantadan Lavanta” oyununda rol aldı.

1978'de, yazarlığını üstlendiği “Bizim Sınıf” adlı televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiği gerekçesiyle TRT tarafından yasaklandı. Oyuncusu olduğu Evdekiler ve Giyim Kuşam Dünyası televizyon dizileri de yayından kaldırıldı. “Anyamanya Kumpanya”dan ayrılıp “Ayfer Feray Tiyatrosu”na geçti. 

Münir Özkul 1989’da kavuğu ona devretti, artık tiyatronun yükü onun omuzlarındaydı. Tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla yeniden açtı. Ortaoyuncular “Soyut Padişah”ı oynadıkları Küçük Sahne’den Ses 1885’e taşındı. Aynı yıl, yönetmenliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı “Büyük Yalnızlık” filminde oynadı.

1990'da, Pierre Henri Cami’nin yaşamı ve yapıtlarından yola çıkarak yazdığı “Yorgun Matador’”u yönetti. 1991’de Ünye'li amatör yazar Cihan Öksüz’ün skeçlerinden oluşturduğu “Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu” oyununda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. “İstanbul'u Satıyorum” adlı eseri, Tomris Uyar tarafından İngilizce’ye çevrildi. “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” ve “İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You” adlı kitapları yayımlandı.  “Köhne Bizans” Operası’nı yazdı, yönetti ve rol aldı.

1994’te kiraladığı bir gemiyi yüzen tiyatroya dönüştürdü. Perdesini Kuruçeşme'de açan, ardından demir alarak Fenerbahçe'ye giden bu yüzen tiyatro projesi, Ferhan Şensoy’a İsmail Dümbüllü Ödülü’nü kazandırdı.

“Güle Güle Godot” adlı eseri, Paris'te amatör bir tiyatro topluluğu tarafından Fransızcaya çevrilip, sahneye konuldu. “Hayrola Karyola” oyunu Yugoslavya'da Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nda oynandı. 

Şensoy arkasında pek çok tiyatro oyunu ve anı kitabı bıraktı. 

FERHAN ŞENSOY OYUNLARI

Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? 
Masal Müfettişi 
Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği 
İşsizler Cennete Gider 
Ruhundan Tramvay Gecen Adam 
Boşgezen ve Kalfası
Fername 
Kötü Çocuk 
Aşkımızın Son Durağı 
Kiralık Oyun 
Uzun Donlu Kişot 
Beni Ben mi Delirttim? 
Biri Bizi Dikizliyor 
Kahraman Osman 
Kökü Bitti Zıkkım Zulada 
Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 
Fişne Pahçesu 
Şu An Mutfaktayım 
Parasız Yaşamak Pahalı 
Çok Tuhaf Soruşturma 
Haldun Taner Kabare 
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 
Felek Bir Gün Salakken 
Üç Kurşunluk Opera 
Şu Gogol Delisi 
Kırkambar
Seyircili Seyir Defteri 
Köhne Bizans Operası 
Güle Güle Godot 
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 
Yorgun Matador 
Kahraman bakkal süpermarkete karşı 
Soyut Padişah 
Don Juan ile Madonna 
Ferhangi Şeyler 
Keşanlı Ali Destanı 
İçinden Tramvay Geçen Şarkı 
Muzır Müzikal 
Eşek Arıları 
Hayrola Karyola 
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 
Kiralık Oyun
Eski Moda Komedya 
Anna'nın 7 Günahı 
En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 
İstanbul'u Satıyorum
Şahları da Vururlar 
Dedikodu Şov 

FERHAN ŞENSOY FİLMLERİ

Muhalif Başkan-(2013)
Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
Pardon - İbrahim (2004) 
Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
Büyük Yalnızlık (1989)
Bir Bilen (1986)
Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
Köşedönücü - Köşedönücü (1985)
Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)

FERHAN ŞENSOY KİTAPLARI

Başkaldıran Kurşunkalem
Seçme Sapan Şeyler
Karagöz ile Boşverin Beni
Elveda SSK
Hacı Komünist
Eşeğin Fikri
Rum Memet
FerhAntoloji
Kalemimin Sapını Gülle Donattım
Falınızda Ronesans Var
Oteller Kitabı
Denememeler
İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You
Güle Güle Godot
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
Düşbükü
Ayna Merdiven, Ortaoyuncular Yayınları, İst, 1986.
Kazancı Yokuşu (1978).
Gündeste
Afitap'ın Kocası İstanbul
Şahları da Vururlar
Seçme Sapan Şeyler
Haldun Taner Kabare
Kedittin Direniş

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