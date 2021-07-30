Kim'den orduya düzenli düşman tatbikatlarına karşı hazırlıklı olma çağrısı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Devlet Başkanı Kim Jong-un, Kore Halk Ordusu'nun komutanları ve siyasi subaylarının katıldığı çalıştayda konuştu. Kim, toplantıda askeri yetkilileri düşman provokasyonlarına aktif ve saldırgan bir yanıt vermeye hazır olmaya çağırdı.

Kore menşeli KCNA'nın aktardığına göre KDHC'ye karşı ABD ve Güney Kore kuvvetlerinin "önleyici bir saldırı" yapmak için yeteneklerini sistematik olarak güçlendirmeye devam ettiğini belirten Kim, bu ülkelerin saldırganlık için her türlü çılgınca ve ısrarlı savaş tatbikatlarını yoğunlaştırırken silahlarını artırdığını söyledi. Kim, Kore Halk Ordusu'nun artan gerilimlerin kötü döngüsünün temel nedenini ortadan kaldırmak için kararlılığını ve mücadele iradesini sertleştirdiğini söyledi.

24 - 27 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen askeri komutanların, siyasi komiserlerin, Kore İşçi Partisi Kore Halk Ordusu Komitesi yürütme kurulu üyelerinin ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin katıldığı çalıştay, birleşik bir yapı inşa etmeyi amaçlıyor.

Perşembe günü, Güney Kore, lazer ve küresel konumlandırma sistemi teknolojisiyse donatılmış atış hızı ve isabet kapasitesi gelişmiş havan sistemlerinin konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ABD ve Güney Kore, bilgisayar simülasyonları aracılığıyla Ağustos ayında ortak bir askeri tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. İki ülke, Trump hükümetinin saldırganlığı yoğunlaştırdığı 2018'den beri düzenli olarak KDHC'yi hedef alan askeri tatbikatlara devam ediyor.