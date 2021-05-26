Ülkücü mafya Sedat Peker videolarıyla başlayan tartışmalar sürüyor. TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme de "Kim pis, kim temiz?" manşetiyle çıktı.

Gazetenin 291. sayısının manşetinin bir bölümü şöyle:

"Gündemdeki videolardan anlıyoruz ki; 'temiz ve pis', bizim bildiğimizden başka anlamlar içeriyor. Mesela, mafya lideri denmesi sorun yaratmıyor ancak 'pislik' denmesi rencide edebiliyor. 'Temiz', ironisi ile birlikte, bir bakanın sıfatı olabiliyor.

Uyuşturucunun bir ülkeden başka ülkeye taşınmasına aracılık etmek lojistik kapsamında ele alınabilirken, uyuşturucunun kullanıcıya satışı kirli görülebiliyor. Ya da devlete tehdit oluşturduğu düşünülen bir kişinin öldürülmesi temiz kabul edilebiliyor.

Onlara göre, ortada bir alış–veriş ya da ticaret ilişkisi yok. Sadece, devletin takdiri var. Ve de, her şeye hakkı olan bir devlet… O devlet ki, kutsal. Sorgulanamaz.

Hâl böyle olunca da, tüm savunmalar, bir noktada, yapılan işlerin 'devlet için' ve 'devlet adına'” yapıldığına işaret ediyor."

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