Kim ile Putin bir araya geldi: ABD'den 'harekete geçeriz' tehdidi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Kim Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.

Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti.

Ziyaretin KDHC için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

Yeni üssün tesislerini gezen Putin ve Kim, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.

Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.

Kim, Vostoçniy Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgeye özel trenle geldi ve üsse arabayla geçti.

Uzay üssündeki incelemelerinin ardından Kim ve Putin, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.

Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin ile bir araya gelmişti.

ABD'den tehdit: Harekete geçeriz

Pentagon Kim ve Putin'in görüşmesinin "muhtemelen silah anlaşması" üzerine olacağı yorumunu yaparken, ABD Dışişleri'nden de "harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KDHC ile Rusya arasında herhangi bir silah transferinin olması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) birçok kararının ihlal edileceğini kaydeden Miller, ABD'nin bu konudaki tutumunun "net" olduğunu söyledi.

Miller, KDHC lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretine ilişkin ise "Neler olduğunu takip edeceğiz ve gerekirse bu kişileri sorumlu tutmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Rus yetkililerin, KDHC'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını Pyongyang ile görüşebileceklerine ilişkin açıklamalarına da değinen Miller, Rusya'nın BMGK yaptırımlarını tek taraflı kaldıramayacağını belirtti.

'Kim-Putin görüşmesi muhtemelen silah anlaşması üzerine olacak'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da yaptığı açıklamada, Kim-Putin görüşmesinin "muhtemelen silah anlaşması üzerine olacağını" kaydetti.

Ryder, "Bir toplantı yapılacağını biliyoruz. Anladığımız kadarıyla bu görüşme silah müzakerelerine odaklanacak" dedi.

KDHC'ye Rusya'ya silah sağlamayacağına dair verdiği taahhütleri yerine getirmesi çağrısı yapan Ryder, bunun Ukrayna'daki "gereksiz savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını" savundu. (AA)