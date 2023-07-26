Rusya Savunma Bakanı Şoygu ilk kez KDHC'de: Askeri işbirliği mesajı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ilk kez ziyaret ettiği Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde (KDHC) mevkidaşı Kang Soon Nam ile bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, Kang'la görüşmesi sırasında Rusya ve KDHC'nin savunma alanındaki işbirliğiyle ilgili planlarına değindi.

Ortak sınırın ve zengin işbirliği geçmişinin Rusya ve KDHC'yi birbirine bağladığını ve Pyongyang'ın Moskova'nın önemli bir ortağı olduğunu belirten Şoygu, ordular düzeyindeki işbirliği geliştirme planları yaptıklarını kaydetti.

Sputnik'in aktardığına göre Şoygu, "Bugünkü görüşmelerin savunma kurumlarımız düzeyindeki işbirliğinin pekişmesine katkı sunacağına inanıyorum. Sizinle buluştuğuma ve tanıştığıma memnun oldum. Dost ülke Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etme davetinize minnetle icabet ettim" dedi.

Rusya ve KDHC arasındaki etkileşimin 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki dönemde pekiştiğini belirten Şoygu, savaş gemilerinin seferlerinin, üst düzey savunma yetkililerinin resmi ziyaretlerinin ve çeşitli düzeydeki resmi temasların Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasına katkı sunduğunun altını çizdi.

Pyongyang'da Kurtuluş Anıtı'na çiçek bıraktı

Bu arada Şoygu, 1945 yılında KDHC'nin özgürleştirilmesi sırasında hayatını kaybeden Sovyet askerlerin anısına, Kore halkının şükran nişanesi olarak dikilen Kurtuluş Anıtı'na çiçek bıraktı.

Şoygu, başkentte Mansu Tepesi'nde yer alan eski devlet başkanları Kim Il Sung ve Kim Jong Il'in anıtlarına da çiçek bıraktı.