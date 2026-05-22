Kılıçdaroğlu'nun yol haritası: 'İmamoğlu dahil birçok ismin üyelikleri askıya alınacak' iddiası

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağına çevrilmiş durumda.

Dün bu konuda bir açıklama yapan ve "sükunet" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağı ve birlikte bir geçiş planı yapmak istediği öne sürüldü.

Ancak bu geçiş planının içeriğinin ne olacağı merak konusu.

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası parti içinde "temizlik" yapacağı ve İBB davası dahil adı suçlamalarla anılan birçok ismi partiden atacağı öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamle sonrasında partiyi hemen kurultaya götürmeyeceği, mahalle delegelerinden başlayarak kurultay sürecini en baştan başlatacağı iddia edilmişti.

Dünkü karar sonrası bu iki başlığa ilişkin iddialar da basında kendine yer buldu.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin İmamoğlu dahil yargılanan ve hakkında iddialar gündeme gelen birçok ismi partiden ihraç etmeyeceği, ancak üyeliklerini askıya alma yoluna gideceği öne sürüldü. Bu kararla birlikte aklandıklarında partiye döneceklerine yönelik bir açıklama yapılacağı iddia ediliyor.

Tüm bu iddiaların ardından Kılıçdaroğlu'nun net yol haritasının Özgür Özel ile yapacağı görüşmesinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

