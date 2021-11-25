'Kılıçdaroğlu'nun toplantısına gitmeyin' uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım’da Gaziantep'te yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlar ve kanaat önderleriyle yapacağı açıklanan, ancak daha sonra döviz kurlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle iptal edilen salon toplantısına katılımın engellenmeye çalışılması krize neden oldu.

İddiaya göre, Gaziantep'teki Şanlıurfalıları bünyesinde barındıran iki hemşeri derneğinden Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER) üyelerine, çeşitli isimler tarafından “O toplantıya katılmamaları yolunda "telkin" ve "rica" mesajları gönderildi. Gaziantep ŞANLIDER üyelerinin cep telefonlarına gönderildiği belirtilen mesajlardan birisinde, “Eş, dost ve akrabalarımızdan ricamızdır. ŞANLIDER’in Gaziantep Kemal Kılıçdaroğlu programına katılmamalarını rica eder, saygılar sunarız" denildi.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, bu gelişme üzerine ŞANLIDER Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, sosyal medya hesabından “Bu toplantıya birileri hemşerilerimizi, dostlarımızı, gitmeyin diye aramış, baskı yapmıştır. Onlara bir hatırlatma yapma ihtiyacı hasıl olmuştur” diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Hiç kimse aklını başkasının cebine koymuş değildir. Hiç kimse kimsenin marabası, azabı, uşağı değildir. Birileri kendisini efendi, ağa, bey, paşa olarak görebilir. Milleti kendisinin emir eri, uşağı olarak görebilir. Etrafına emir yağdırabilir. Buraya gideceksin, buraya gitmeyeceksin diyebilir. GÜNAYDIN. O dönem bitti. Herkesin gözü açıldı. Ne siz asilzadesiniz, ne de bir başkası soysuzdur. Siz gökten zembille inmediniz.

Size gökten ferman da gelmedi. Siz millete emir de veremezsiniz. Siz, kimin nereye gideceğine, nereye gitmeyeceğine karar da veremezsiniz. Herkesin kendi hür iradesi var. Herkes düşünebilir. Herkes karar verebilir. Herkesin bir fikri var artık. Züğürt ağaların dönemi bitti…"

'Senin eczanen var. Denetler, kapatırlar'

Paylaşımıyla ilgili olarak konuşan Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Eczacı Mustafa İsmet Erdoğan, dernek olarak siyasi partiler arasında taraf olmadıklarını ve bugüne kadar her görüşten siyasi partiye kendilerini ifade etme fırsatı verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bizim ilkemiz şudur: siyasetçi gelir, görüşlerini, yapacaklarını anlatır. Üyemiz dinler, kime oy vereceğine de kendisi karar verir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini de aynı ilkeyle kabul ettik. Ancak, bu öğrenilince ben ve birçok arkadaşım "Kibarca" biraz taciz edildik. Mesela, bana bazı arkadaşlar, "Senin eczanen var. Denetler, kapatırlar" diye kibarca uyarılarda bulundular.

Bu uyarılarda bulunanlara, bizim dernek olarak bir siyasi partinin kurumsal temsilcisi olmadığımızı, mahalle baskısı yapılmasına izin vermeyeceğimizi, kimsenin de bizi dernek olarak kendi mahallesi olarak görmemesi gerektiği yolunda açıklamalar yaptık.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi benimle ilgili olarak "tutuklandı" dedikodusu yayılarak dostlarımız arasında korku yaratılmaya çalışıldı. Bu da açıkçası beni çok rahatsız etti"