Kılıçdaroğlu 'haydi meydanlara' diyerek mitinglere başladıklarını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerdeki dolar krizinin ardından başlayan tartışmaları takiben sosyal medyadan yaptığı duyuruda 'haydi meydanlara' dedi ve mitinglere başlayacaklarını duyurdu. İlk mitingin Mersinde yapılacağını duyuran Kılıçdaroğlu "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Kifayetsiz Erdoğan’ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk Lirası serbest düşüşe geçti. Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor.

Şahıs ve şürekâsı açık ve net söylüyorlar: “Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek.” Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler.

Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!

Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 24, 2021

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu Mersin mitinginin 4 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.