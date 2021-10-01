Kılıçdaroğlu'nun son buluşması Soylu'yu rahatsız etti

T24 yazarı Tolga Şardan, "İçişleri Bakanı Soylu'yu rahatsız eden Kılıçdaroğlu 'buluşması'" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Şardan yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun polis teşkilatının emeklileri ile yaptığı buluşmanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından rahatsızlıkla karşılandığını söyledi.
Şardan, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin genel başkanı sıfatıyla Türk siyasetinde örneği pek görülmeyen – en azından 30 yıldan fazladır güvenlik bürokrasisini yakından izleyen gazeteci olarak benim tanık olmadığım – biçimde polis teşkilatının emeklileri ile bir araya geldi” ifadesini kullandı.
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