Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası: 'Daha az mitinge çıkacak, finali deprem bölgesinde yapacak'

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine 66 gün kala seçim kampanyaları için hazırlıklar başladı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha az miting, daha çok buluşma düzenlemesi bekleniyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre Kılıçdaroğlu uzun süredir devam ettiği buluşmalarına devam edecek. Mitinglerse ikinci planda kalacak.

'Mitinglere zaten seçmenimiz geliyor'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, "tarafsızlık" vurgusuyla seçmenin karşısına çıkacak. "Gri bölge"de duran yani karasız seçmenler grupları ve iktidara oy vermeye yakın seçmenler hedeflenecek.

Kampanya süreci hakkında bilgi veren CHP’li isim şöyle konuştu: “Mitingler yapacağız, ancak bunun sayısı düşük olacak. Çünkü mitinglere zaten bizim seçmenimiz geliyor, ancak biz daha fazla insana ulaşmalıyız. Bu nedenle seçmenimizle az sayıdaki mitingle buluşurken rakibe yakın seçmenle doğrudan diyalog şansı yaratacak buluşmalar yapmaya devam edeceğiz. Kaldı ki deprem bölgesinde ihtiyaçlar varken, paraların buralara gitmesini genel başkanımız istemiyor.”

En çok deprem bölgesine gidilecek

Muhalefette ayrıca deprem kayıpları nedeniyle kampanyaların "renksiz ancak etkili" olarak planlandığının altı çiziliyor.

Ayrıca ittifaktaki altı partinin liderinin bazı kentlerde birlikte mitingler düzenlemesi üzerine de çalışılıyor. "Şehrin toplumsal yapısına göre" programı uygun görünen lider Kılıçdaroğlu’yla mitinge çıkacak.

İttifakta altı parti bulunmasının "avantaja çevrileceğini" söyleyen CHP’liler, liderlerin farklı kentlere dağılacağını aktardı.

Buna göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "bir kente en fazla bir defa gidebileceğine" inanılıyor. Millet İttifakı açısındansa bir kentin seçim boyunca birden fazla defa aynı adaya oy isteyen liderleri ağırlaması planlanıyor ve bunun fırsat olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun kampanya boyunca en sık gideceği kentler depremden etkilenenler olacak. Kampanyasını deprem bölgesinden başlatacak Kılıçdaroğlu finali de yine deprem bölgesinde yapmayı planlıyor.