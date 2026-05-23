‘Kılıçdaroğlu’nun partideki öncelikli tasfiye listesi belli oldu’ iddiası

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası parti içindeki karışıklık sürüyor.

Yandaş medyanın Kemal Kılıçdaroğlu kanadından paylaştığı iddiaların ardından, Haber Alternatif Genel Yayın Yönetmeni Celal Eren Çelik, Kılıçdaroğlu’nun tasfiye listesinin netleştiğini iddia etti.

Parti içindeki kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Kılıçdaroğlu, öncelikli olarak Denizli, Sinop, Sakarya, Bursa İzmir, Ankara, Kars, Hakkari, Gaziantep, Trabzon, Rize ve Erzurum il başkanlarını görevden alacak.

Öte yandan Rıza Akpolat, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemür’ün de Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç edilmesini istediği isimler olduğu öne sürüldü.

Tasfiye listesinin 200 isme kadar çıktığı ancak öncelikli adımların bu olacağı iddia edildi.

Neden önemli?

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası partinin çeşitli kademeleriyle teması olan isimlerin her biri farklı iddiaları dile getiriyor. Burada ortaklaşılan ana tema, Kılıçdaroğlu'nun bir dizi partilinin üyeliğini askıya alma niyeti. Bu noktada önceliğin İmamoğlu ve yolsuzluk davasıyla bağlantılı isimler olacağı belirtiliyor. Bu haberlerde sürekli olarak dile getirilen bu ortak tema, yani parti içi bir tasfiye adımının, Özel ile Kılıçdaroğlu arasında bulunacak olası bir orta yolun zeminini tümden kaldırabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle tasfiye edilecek isimlerin kimler olabileceği, Özel veya İmamoğlu'na mı yakın olduğu ve bu adımların yaratacağı uzlaşma veya gerilim hatları, sonraki süreci yerli yerine oturtmak adına da belirleyici olacak.

