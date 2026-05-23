Yandaşlar CHP’den bildiriyor: ‘Büyük operasyon geliyor, partiyi seçime Kılıçdaroğlu götürecek, yedek partinin binası hazır…’

CHP’nin içindeki sayısız hizip, mutlak butlan kararı sonrası harekete geçmiş durumda.

Bu hiziplerin hepsi kendi çıkarları doğrultusunda bir rota çizmeye çabalarken, bu süreçte yandaş basına da sürekli yeni “haberler” sızdırıyorlar.

Bugün Sabah, Yeni Şafak ve Türkiye gibi AKP yayın organlarının tamamı, CHP içinden olduğunu iddia ettikleri “kulis” haberleri yaptılar.

Haberlerin büyük çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu cephesi kaynaklı olurken, gündeme getirilen iddialardan öne çıkanları derledik.

'Partiyi seçime Kılıçdaroğlu götürecek' iddiası

Karar sonrası Kılıçdaroğlu’nun partiyi hızlıca kurultaya götürmeyeceği, burada bir pazarlık döneceği belirtiliyor. Sabah gazetesi tam da bu konuda bir haber yaparken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hızlıca kurultay kararı almayacağını, hatta partiyi seçime götüreceğini öne sürdü:

CHP'li kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun partiyi bir sonraki seçimlere genel başkan sıfatıyla taşımasının 'yüksek ihtimal' olduğunu, ardından CHP'yi temiz siyasetçilere emanet ederek 'güvenli liman' metaforunu gerçekleştirmeyi hedeflediğini savunuyor.

Böylesi bir tutumun CHP'deki krizi çok daha derinleştirmesi muhtemel. Bu başlıkta gerçekte ne olacağını ise Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı görüşme belirleyecek.

'Temizlik operasyonu yapılacak' iddiası

Bir süredir Kılıçdaroğlu’nun partide "İmamoğlu çevresinin üyeliklerini askıya alacağı" iddia ediliyordu. Sabah gazetesi bu konuda da topa girerken, bir etik kurulu kurulacağını ve büyük bir “temizlik operasyonu” yapılacağını iddia etti:

Mahkeme kararıyla göreve iade edilen PM üyelerinin ilk olarak 'Parti İçi Etik Kurulu' oluşturulmak için düğmeye basacağı öğrenildi. Bu kapsamda yolsuzluk şüphelilerinin hükmünü mahkemeden önce partinin vermesi amaçlanıyor.

Aynı konuda Türkiye gazetesinde ise şöyle denildi:

Kılıçdaroğlu’nun ilk icraatlarından birinin, tutuklu ve tutuksuz yargılanan CHP’lilerin üyeliklerinin askıya alınması olacağı öğrenildi. Yargılanan belediye başkanlarının yanı sıra, kulislerde haklarında çeşitli iddialar bulunan milletvekilleri için de disiplin sürecinin işletilebileceği konuşuluyor.

'70 vekil ve 13 il başkanı Kılıçdaroğlu’na destek verdi'

Kulislerde bazı vekil ve il başkanlarının Kılıçdaroğlu’na destek verdiği iddiaları sürekli olarak gündeme geliyor. Sabah gazetesi bu konuda da sayı verip, haber yapmış durumda:

Mutlak butlan kararı sonrası Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere 13-14 il başkanı Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek desteklerini bildirdi. 138 vekilden yaklaşık 70'inin de Kılıçdaroğlu'nu arayarak 'Yanındayız' mesajı verdiği öne sürülüyor.

Yeni parti iddiası

Yandaşların İmamoğlu ve Özel cephesine dair tek haberi ise Türkiye gazetesinden geldi.

Özel’in “partiyi teslim etmeyeceğiz, yedek parti, parti kapatmaya karşı adımımızdı” sözlerine rağmen, Türkiye gazetesi, yedek partinin hazır olduğunu iddia etti:

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun partiyi 45 gün içerisinde kurultaya götürmemesi hâlinde, Özgür Özel ve ekibinin hazırda bekletilen yedek partiye geçişlere başlayabileceği öne sürülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun mahalle kongrelerinden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin ardından partiyi kurultaya götüreceği, bu sürecin de bir yılı bulabileceği ifade ediliyor. Özgür Özel’in daha önce yaptığı 'Yedek partimiz var' açıklamasının ardından gazetemiz, Balgat’ta üç katlı bir binanın kiralandığını yazmıştı. Özel ve ekibinin, yedek partiye geçiş yapılması hâlinde MHP Genel Merkezi’ne yakın mesafede bulunan ve şu anda TEK Parti Genel Merkezi olarak kullanılan 1416. Sokak’taki binayı kullanacağı belirtiliyor.

