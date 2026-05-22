Kılıçdaroğlu’nun Özel’den talebi ‘İmamoğlu’ olacak iddiası

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in kuracağı temasın sonuçları beklenmeye başlandı.

Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlarla Özel'in ve CHP Genel Merkezi'nin beklentisi arasındaki farklılıklar, sürecin nihayete ermesinin kısa yoldan olmayacağını gösteriyor.

Bu tabloda kulislere iki kanattan da yeni bilgiler sızıyor.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu, CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu cephesinde konuşulanları aktardı.

"Kılıçdaroğlu, kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda mevcut yönetimi dışlamayacağını ancak partinin sırtında yük oluşturan, partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiği mesajlarını yineledi” diyen Tahincioğlu, CHP’deki gelişmelere ilişkin şunları aktardı:

PM’den karar çıkartabileceğini düşünürse İmamoğlu başta olmak üzere yargılanan isimlerin üyeliklerinin askıya alınması, yola İmamoğlu olmadan devam edilmesi formüllerini masaya yatırmayı tasarlıyor.

Özel’den temel beklentisi de İmamoğlu odaklı parti yapılanmasına son verilmesi.

Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili olarak adaylık başta olmak üzere herhangi bir talepte bulunmayacak, öne çıkmayacak.

Ancak cumhurbaşkanı adayının yeniden belirlenmesi konusunda ısrarcı olacak. Bu süreçte delege yapısını yenilemeyi de tasarlıyor ve gündeminde olağanüstü kurultay kısa vadede yok.

Baskın seçim halinde de birlikte hareket edilmesi halinde başarıya ulaşılabileceği mesajını verecek."