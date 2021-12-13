Kılıçdaroğlu'nun masasında 4 maymun, duvarında 'Gandi Kemal' karikatürü var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makam odasının kapılarını açtı. Odasını çeşitli tablo ve heykelciklerle süsleyen Kılıçdaroğlu’nun masasında “Bilen, duyan, gören ve yazan” 4 maymun heykeli bulunurken; duvarında İsmet İnönü’nün gülen bir tablosu var. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun Hindistanlı bir iş adamının hediye ettiği “Gandi Kemal” karikatürünü de masasının yanına koydu görüldü.

Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberi şöyle;

Kılıçdaroğlu'nun makam odasını her bir ayrı anlamlar taşıyan eserler süslüyor. Odasının bir duvarında ünlü yazar Yaşar Kemal'in kendisine gönderdiği mektup var. Kemal mektubuna Sivaslı Ozan Ruhsati'nin “Belli değil” adlı şiirini eklemiş. “Sevgili dost… Bu şiir benim gücümdür, halka okursanız sizin de gücünüz olacaktır” diyor. Ruhsati'nin şiiri “Yarabbi bir sahip, bir çoban gönder/ Koyun belli değil, kurt belli değil/ Herkes yarasına derman arıyor/ Deva belli değil, dert belli değil/ Adalet kalmadı, hep zulüm doldu/ Geçti şu baharın gülleri soldu/ Dünyanın gidişi acayip oldu/ Yiğit belli değil, mert belli değil'' dizelerinden oluşuyor.

Oscar Wilde'ın 'Yasak olanlar dünyanın devamlılığını sağlar. Sıra dışı olanlarsa dünyaya değer katar' sözü

Bir dönem tutuklu olan gazeteciler Enis Berberoğlu, Erdem Gül ve Eren Erdem'in cezaevinden gönderdiği mektupları da çerçeveletip duvara asan Kılıçdaroğlu “Hapse düşenlerden gelen mektupları saklıyorum” dedi. CHP liderinin masasının hemen yanında Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı'nın armağanı “Nazım Büstü” ile Denizli Bozkurt Belediye Başkanı tarafından hediye edilen “Horoz” heykeli var. Heykellerin arasında iki nazar boncuğu ve buğday başakları dikkat çekiyor. Bu bölümde İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın ahşap üzerine yazılı “Yasak olanlar dünyanın devamlılığını sağlar. Sıra dışı olanlarsa dünyaya değer katar” sözü bulunuyor.

“Kartallı Kazım” tablosu odanın girişinde

Asıl adı İbrahim Göleber olan Kuvayi Milliyeci “Kartallı Kazım” tablosu odanın girişinde yer alıyor. Atatürk'ün İstiklal Madalyası verilmesi ve işe yerleştirilmesi teklifini “Görevimi yaptım” diyerek kabul etmeyen Kartallı Kazım'ın tablosu, Nazım Hikmet'e ait. Hayat öyküsü Nazım Hikmet'in “Memleketimden İnsan Manzaraları” kitabında yer alıyor. Bu tablo Göleber Ailesi tarafından hediye edilmiş.

'En sevdiğim İnönü tablosu'

Odanın bir köşesinde CHP'nin “Halk Fırkası” adıyla partileştiği kuruluş dilekçesinin orjinali var. Arapça ve Türkçe tercümeli “İstidat” (Dilekçe) 1923'te zamanın İçişleri Bakanlığı olan Dahiliye Nezareti'ne verilmiş. Atatürk 9 Eylül 1923'te siyasi programı ilan ederek Halk Fırkası'nı kuruyor. 1924'te “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935'te CHP adını alıyor. Kılıçdaroğlu “En sevdiğim gülümseyen İnönü tablosu” diyerek İnönü portresini de anlattı “İzmir'den bir partilimiz getirdi, çok beğendim. Yalçın Kayışçı yapmış” dedi.

'Gandi Kemal' karikatürünü masasının yanına koymuş

Kılıçdaroğlu Hindistanlı bir iş adamının hediye ettiği “Gandi Kemal” karikatürünü masasının yanına koydu. Bir dönem “Gandi” lakabı ile anılan Kılıçdaroğlu “Artık Gandi yakıştırması yapmıyorlar” hatırlatması üzerine “Evet vazgeçtiler, bir dönem çok sık kullanılıyordu” dedi. Karikatür Türk bayrağına sarılı biçimde çizilen Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı ve yaklaşık bir ay süren adalet yürüyüşünü simgeliyor. Yürüyüş 15 Haziran 2017'de Ankara Güvenpark'ta başladı ve 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de sona erdi. CHP liderini yüzbinler karşıladı.