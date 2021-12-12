CHP’li Özel: Öyle bir adayımız olacak ki...

CHP'li Özgür Özel, partisinin düzenlediği etkinlikte Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı hakkındaki soruları cevapladı.

Özel, kendisine yönlendirilen “Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak” sorusuna verdiği yanıtta, “Bu sorunun cevabını duyduğunuzda sizi Özgür Özel olarak temin ederim, şunu söyleyeceksiniz. Bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi ve duysaydı, diyecek ki 'İşte benim Cumhuriyetimin 100. yılı. İşte benim Cumhurbaşkanım'. Öyle bir adayımız olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak Türkiye’de güçlendirilmiş parlamenter bir sistemi kurmak üzere, demokrat bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceklerinin altını çizerek, “Sonunda bir masa kurulacak. Liderler kendi yönetim kurullarından aldıkları yetkiyle bir araya gelecekler, belki birkaç kez oturacaklar. En doğru kararı vererek Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'yi yeniden demokrasiye taşıyacak” dedi.

Suni tartışmaların içerisine düşmeme çağrısında da bulunan Özel şunları kaydetti:

“Aday tartışmalarının üzerinden devam etmeyin. Sonunda bir masa kurulacak. Liderler kendi yönetim kurullarından aldıkları yetkiyle bir araya gelecekler, belki birkaç kez oturacaklar. En doğru kararı vererek Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'yi yeniden demokrasiye taşıyacak, Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak üzere bir büyük ittifakın, bir demokrat cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler. O güne kadar 'Aday kim' diye sorana cevabım şudur; 'Aday kim' diye soran kimse, 'Aday sensin' diyeceğiz”.