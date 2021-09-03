Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

"Ben 24 Haziran seçimlerini yaşayıp oradan ders çıkarıp, 31 Mart projesi üzerinde Sayın Kılıçdaroğlu ile bir iddia ortaya koymuş bir siyasetçiyim" diyen Akşener, "Bu ucube sistem Türkiye'nin düşmanı, dolayısıyla bu sistemin değişmesi lazım. Bizim iki alanlı bir sistemimiz var: 1- Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmamız lazım parlamenter sistem için. Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu acelesi yok diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum" ifadesini kullandı.