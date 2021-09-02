'Akşener, İmamoğlu aday olsun istiyor' haberine yanıt verildi, 'gönüldeki' başbakan açıklandı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, “Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesi” sonrasında ortaya atılan “Akşener, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını mı istiyor” tartışmalarına, İYİP yönetimi tepkili.

'Tamamen kara propaganda'

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, yapılan benzetmenin İmamoğlu’nun yaşından ötürü doğaçlama bir benzetme olduğunu söyleyen İYİP’liler, “Söylenenlerin ‘Akşener, İmamoğlu’nun adaylığını istiyor’ gibi yansıtılması, tamamen kara propagandadır” değerlendirmesini yaptı.

'Gönüldeki başbakan Akşener'

Millet İttifakı’nın iktidarında güçlendirilmiş parlamenter sistemle başbakanlığın geri geleceğini söyleyen İYİP’liler, gönüllerindeki başbakanın ise Akşener olduğunu ancak bunun kararının da ittifak tarafından verileceğini söyledi.