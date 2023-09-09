Kılıçdaroğlu’nun korumalarından CHP’li Belediye Başkanı Arslan'a müdahale

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin 100. kuruluş yıl dönümü etkinleri kapsamında yaptığı Anıtkabir ziyaretinde, elini sıkmak isteyen CHP’li Edremit Belediyesi’nin Başkanı Selman Hasan Arslan’a korumalar müdahale etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulunmuştu.
Edremit Belediyesi Başkanı Selman Hasan Arslan, Anıtkabir ziyaretinde Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmak isteyince korumalar müdahale etti.
Korumalara tepki gösteren Arslan, “Ben de bu partinin belediye başkanıyım” dedi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise korumaları durdurmaya çalıştı.