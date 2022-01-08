Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programa Şentop ve Karaismailoğlu bağlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.

Kılıçdaroğlu burada İBB hakkında başlatılan inceleme konusuna değinirken "Yapılan tamamen kumpas. İstanbul'u almamızı bir türlü hazmedemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'a ithafen konuşan Kılıçdaroğlu "Şimdiki Ulaştırma Bakanı, eskiden İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı. Bina yapılmış gibi tutanak tutuyorlar. Bunun hesabını soracağınıza gelin İBB'ye inceleme başlatıyorsunuz. Bakan yaptınız, dokunulmazlığı oldu" dedi.

CHP'li Kılıçdaroğlu, İBB'deki soruşturmaya ilişkin AKP içindekilerin de bunun olmaması gereken bir inceleme olduğunu düşündüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben müfettişlerin bir talimatla, gidelim Ekrem Bey'i bu hale getirelim, görevde alalım dediklerini düşünmüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Yerel seçim öncesi Ankara'da bir itiraf attılar, Mansur Bey'e. Mansur Bey kazanırsa su paralarını teröristler toplayacak diye. (AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Kendisini kendine şikayet ediyor. Terörist varsa bul kardeşim. Ben denetimden geliyorum. Belge gelmeden bir şey yapamazsınız. Siz kişiyi yolluyorsunuz ve diyorsunuz ki mutlaka ceza bekliyorum sizden.

(...)

Ekrem Bey'in veremeyeceği bir hesap yok. Telefonların dinlendiğini zaten biliyoruz. Önce kendi belediyelerine baksınlar. Bakan, olmayan işi olmuş gibi gösterdiler. Bakan açsın dava bana iftira atıyorlar diye."

'Ben sınava girip hakkı elinden alınan kişiyi savunmayacaksam neden siyaset yapıyorum?'

Kurumlara olan ziyaret girişimlerinden bahseden Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Merkez Bankası'na nasıl gittiysem TÜİK'e de öyle gidecektim. ENAG ile sizin rakamlarınız farklı. TÜİK'in internet sitesinde diyor ki herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize başvurun.

Ne oldu? Oraya gittim. Oraya işçinin hakkı için, emeklilerin hakkı için gittim. Sonuçta asgari ücretlilere bir rakam verildi ama emekliye ne verildi yüzde 25. Enflasyon ne kadar yüzde 36, resmi rakam. Emekli çalıştı, üretti; hayır senin pilin bitti sana bu parayı veriyorum idare et. O nedenle bütün emeklilere diyorum size iyi para vermişler. Bu nedenle bütün emeklilerin birleşmesini istedim.

MEB'e gidip haksızklık ne boyutta diye soracaktım. Neden bu önlemleri almıyorsunuz, bunu soracaktım. 12 saat bekledik yanıt yok. 15. saatin sonunda oraya gittim. Ben sınava girip hakkı elinden alınan kişiyi savunmayacaksam neden siyaset yapıyorum?

Bir kişi devletin en tepesinde oturup bütün yetkilere sahip olan bir kişi, rakibine hakaret ediyorsa, işi o noktaya taşımışsa, bu acizliğin belirtisidir. Aciz, artık yönetemiyor demektir.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi daha fazla götüremezler." ifadelerini kullandı.

Şentop: Ben gerçek bir Meclis başkanıyım. Ben değilsem siz de gerçek genel başkan değilsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurumlar üzerine ifadelerini takiben TBMM Başkanı Mustafa Şentop telefonla programa bağlandı.

Yayına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'Kurumların malzeme yapılmasından rahatsızım' derken şu ifadeleri kullandı:

"Ben TBMM Başkanı'yım. Bu sıfatımın dışında hukukçuyum. Milletvekilinin anayasa iç tüzükten kaynaklanan haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili bir sorun olduğunda Meclis Başkanı'nın nasıl hangi enstrümanlarla müdahale edeceğini biliyorum. Milletvekillerinin tüm yaptıkları işlerle ilgili olarak her zaman Meclis Başkanı her türlü taleplerini karşılayacak bir makam değildir. TBMM'nin ve Meclis Başkanı'nın günlük siyasi polemiklerin içerisinde bu şekilde malzeme yapılmasından rahatsızlık duyuyorum. Siyasi parti genel başkanları istedikleri şekilde konuşsunlar, ama kendilerini başarılı veya başarısız hissettikleri noktada 'Aman Meclis Başkanı niye benim yanımda değil' diye de kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar da yapmasınlar."

Kılıçdaroğluysa cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığa giderken sizin önünüze kilit vurulmuş bir kapı çıkarılıyorsa, gerçek bir TBMM Başkanı’nın, 'Beyler siz ne yapıyorsunuz?' diye sorması gerekirdi. 'Randevu istedim, Meclis başkanı devreye girsin' diye bir beklentim olmadı. Fakat bir milletvekili bakanlığa alınmadığı zaman parlamentoda başkanlık yapan birisinin milletvekillerinin hakkını savunmasını istiyorum. Yoksa 'Şentop araya girsin bana yardımcı olsun' diye bir beklentim yok."

Şentop'sa "Ben gerçek bir Meclis başkanıyım. Ben değilsem siz de gerçek genel başkan değilsiniz." dedi.

Karaismailoğlu: Oturduğunuz yerden iftira atıyorsunuz

Öte yandan yayına daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın 10 milyar avroya yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, havalimanı işletmesinin devlete devredilene kadar 22 milyar avroya kira vereceğini açıkladı. Karaismailoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçen cuma günü dava ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında şu konuşma geçti:

Karaismailoğlu: Çok üzüntülüyüm, hiçbir belgesi olmayan bir şeyi milletin önünde söylemesi hepimizi üzmüştür. Oturduğunuz yerden iftira atıyorsunuz, çok ayıp. Helalleşmekten bahsediyorsunuz bunlar kul hakkıdır. Biz Anadolu çocuğuyuz, üzülüyorum

Kılıçdaroğlu: Önümde İBB Teftiş Kurulu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı yazı var.

Karaismailoğlu: Tamamen uydurma, kendi kafasında olan bir müfettişin uydurma bir raporudur. Bu bir...

Kılıçdaroğlu: Saray da dinliyor o da bağlansın. Belgesiz konuşmam.