Kılıçdaroğlu: 13. Cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vefa Ödülleri” törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’a ödülünü verdi.

Kılıçdaroğlu, törende "Göreceksiniz 13’üncü Cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bizim temel hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde Mustafa Kemal ve arkadaşlarına verdiğimiz sözü bir nebze yerine getirmiş olacağız" dedi.