Kılıçdaroğlu'nun kampanyası: Yola ‘300 milyar dolar’la devam edecek

Kemal Kılıçdaroğlu "Sana Söz" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar iktidara yakın sermaye gruplarına aktarıldığını söylediği 418 milyar doları öne çıkarmıştı. 14 Mayıs’a kadar sürecek kampanyada 418 milyar doların geri alınacağı yine dillendirilecek; bu parayla yapılacaklar da anlatılacak.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun kampanyasının yeni aşamasındaysa "300 milyar dolar" öne çıkacak. Yurt dışı görüşmelerinden sonra “Temiz para getireceğim” diyen Kılıçdaroğlu, bu miktarın ilk aşamada 300 milyar dolar olacağını söylemiş ama ayrıntı vermemişti.

Habere göre 418 milyar dolarla "adalet"i vurgulayan Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar"la "zenginleşme ve yatırım"a odaklanacak. Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı gezilerinde bir araya geldiği yatırımcılardan sağlanacak 300 milyar dolar vurgulanacak.

Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde iki ila beş yıl içinde en az 300 milyar dolarlık "katma değer üreten yatırım" vaadi seçmene ulaştırılacak. Kılıçdaroğlu bu kampanyayla AKP’den gelen “IMF’den borç alınacak” iddiasının da önüne geçerek, bu yatırımlarla Türkiye ekonomisinin kalkınacağını anlatacak.

Kılıçdaroğlu’nun vaat edeceği yatırımların ağırlıklı olarak teknoloji, ham madde ve Türkiye’nin önde olduğu gıda sektörüne yönelmesi planlanıyor.