Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi öne alındı, Erdoğan ile aynı gün olmayacak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın çakışan İstanbul mitingleri, Kılıçdaroğlu’nun mitinginin öne çekilmesiyle farklı günlerde düzenlenecek.

Kılıçdaroğlu’nun mitingi Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda, Erdoğan’ınki ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecekti.

Diken'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu’nun programının değişmesiyle mitingler farklı günlerde düzenlenecek. Buna göre Kılıçdaroğlu, İstanbul mitingini 6 Mayıs Cumartesi saat 17.30’da düzenleyecek.