Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde konuştu: Çalınan bütün paraları getireceğiz

Millet İttifakı, bugün İzmir’de Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mitingde birer konuşma yaptı.

Mitingin başlangıcında bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "14 Mayıs'ta hep birlikte ülkemizi 'adalet olmadan kalkınma olmaz' diyen tertemiz bir siyasete teslim edeceğiz. Hep beraber inşa edeceğimiz gelecekte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, işçiler ölmeyecek, hiç kimse eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalmayacak" dedi.

Karamollaoğlu: Bu arkadaşlarımız, artık hantallaştılar

Soyer'in ardından kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Togg arabasıydı, İHA'ydı, yok tankımızdı, bunların hepsini sergiliyorlar. Ama bizim insanımızın ihtiyaçlarına nasıl çare bulabileceklerini söyleyemiyorlar, bilmiyorlar çünkü" dedi.

Karamollaoğlu "Bu arkadaşlarımız, artık hantallaştılar. Kendilerini değiştiremiyorlar. Kendilerini değiştiremedikleri için bu arkadaşlarımızı 14 Mayıs’ta siz değiştireceksiniz" diye konuştu.

Yavaş: Seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak!

Karamollaoğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı.

Yavaş, "21 yıl sonunda artık söyleyebilecekleri bir şey kalmadığı için sürekli bizi bir şeyler ile suçluyorlar. 'Biz kaybedersek darbe olur' diyorlar. Siz kaybedin diye seçime girdik kardeşim. Seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak! Böyle tehditvari konuşmaları artık millet kabul etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada "Seçimi onlar kazanırsa milli irade, seçimi Millet İttifakı kazanırsa darbeymiş! Hadi oradan!" dedi.

Babacan'dan Eurovision mesajı

İmamoğlu'nun ardından konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "14 Mayıs’taki seçim, aslında bir referandum. İki tercih var önümüzde. Otoriterlik mi, demokrasi mi?" dedi.

Babacan "Türkiye, dünyadan koptu, içine kapandı. 13 Mayıs’ta Avrupalı gençler Eurovision şarkı yarışmasını konuşacak. Türkiye katılmıyor bile. 2003 yılında Sertab Erener, ‘Everyway that I can’ diyerek bize büyük bir gurur yaşatmıştı. Birinci olmuştu. Yine aynı gururu yaşayacağız. Madonna’yı, Metallica’yı, Rammstein’ı, Roger Waters’ı, Rihanna’yı, U2’yu ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Hepsi geldi Türkiye’ye. Türkiye, düzgün yönetildiğinde bütün Avrupa ve dünyanın gözbebeği oluyor. Yine dinleyeceğiz" diye konuştu.

Uysal'dan Soylu'ya tepki: Takke düştü kel göründü

Babacan'dan sonra konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs seçimleri için "darbe girişimi" demesine tepki gösterdi. Uysal "Anadolu'da güzel bir söz var; 'Takke düştü, kelle göründü' deriz. Zihinlerinin nasıl çalıştığını bunlar ortaya döküyor. 21 yıllık icraatları ortada. Demokrasiyle ilgili ufuklarını gördük, hukukla ilgili ufuklarını gördük" diye konuştu.

Davutoğlu: 14 Mayıs günü Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının yol haritasını çıkaracağız

Daha sonra kürsüye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şimdi ülkemizi iki kader yolu bekliyor. Ya şu anda otoriter yolsuzluk düzeniyle kirlenmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam edecek ya da Türkiye'yi birleştiren Millet İttifakı yola devam edecek ve yeni bir ufuk çizecek" dedi..

Davutoğlu "14 Mayıs günü sadece bir cumhurbaşkanı değişimine imza atmayacağız, bir iktidar değişimi yaşatmayacağız, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının yol haritasını çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Akşener: Her aileden bir oy istiyorum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener "İzmir'e gavur diyenler, Cumhuriyet'imize kuranlara da 'İki ayyaş' dediler. Sonra ne oldu? O 'iki ayyaş' sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamına oturtacağız. Ama sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz" diye konuştu.

"Her aileden bir oy istiyorum" diyen Akşener, "Çünkü şu ana kadar en çok eziyet gören benim. Bize 'sürtük' dendi, bana 'fosforlu' dendi. Her aileden bir oy istiyorum. Moralim için istiyorum, ailem için istiyorum, torunum için istiyorum" diye konuştu. Akşener konuşmasını "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganıyla noktaladı.

Kılıçdaroğlu: Bu seçimler Türkiye'ye demokrasiyi getirmek içindir

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldi.

"Bu seçimler, gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler, kadın-erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Bu seçim ayrılmak değil, kucaklaşma seçimidir. Ve bu seçimler, Türkiye'ye demokrasiyi getirme seçimidir" diyen Kılıçdaroğlu "21. yüzyılın dünyasında Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya, gücünü göstermeye ihtiyacı var. Ve her şeyden önemlisi Türkiye'nin dünyayla rekabete ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu..

"Yurtdışına kaçırdıkları 418 milyar dolar var" diyen Kılıçdaroğlu "Tamamını alacağım, son kuruşuna kadar getireceğim" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu parayı nasıl alacaksınız diye sorulduğunu belirterek "Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Hukuk içinde, adalet içinde çalınan bütün paraları getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu "Parayı nerden bulacaksınız diyorlar. Onlar beşli çeteye çalışıyor, Bay Kemal vatandaşa çalışacak. Sarayda dört yerden altı yerden aylık alanları kapının önüne koyacağım" ifadelerini kullandı.