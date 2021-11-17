Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına olumlu yanıt veren HÜDA PAR'ı tanıyalım...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kısa bir süre önce yaptığı “helalleşme çıkışının” yankıları sürerken, konuya dair açıklama ve tartışmalar da büyüyor.

Kılıçdaroğlu’nun “Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır” açıklamasına HÜDA PAR’dan da cevap gelmişti. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını, "Yanlışların farkına varmışsa, düzeltirse sevindirici bir şey" diyerek yanıtlamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme listesinde” kimlerin yer bulduğu ayrı bir tartışma başlığını oluştursa da, çağrıya yanıt verenlerden olan HÜDA PAR'ı biraz daha yakından tanıyalım...

'Yegâne ölçümüz İslam'

90’lı yıllarda domuz bağı cinayetleri ve mezar evlerle tanınan Türkiye Hizbullahı’na yakınlığıyla bilinen Mustazaflar Dayanışma Derneği'nin (Mustazaf-Der) kapatılması sonrasında kurulan HÜDA PAR, şeriatçı, gerici açıklamalarıyla biliniyor.

Partinin lideri Yapıcıoğlu, siyasette tek ölçütlerinin İslam olduğunu ve buna dönük bir oylama yaptıklarını söylemiş, 12 Eylül referandumunda evet oyu vermelerini böyle gerekçelendirmişti.

Charlie Hebdo saldırganlarına 'yiğit' dediler

2015’te Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya yapılan gerici saldırıyı sahiplenen ve saldırıyı düzenleyenleri “yiğit” sıfatıyla kutlayan HÜDA PAR üyeleri o dönemde yaptıkları yorumlarla büyük tepki çekmişti.

Müftü nikahına destek: Zinanın suç olmaktan çıkarılmasını savunuyorlar

HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu, Van’a yaptığı bir gezide AKP'nin gündeme getirdiği müftü nikahına destek çıkmış, “Müftülüklere nikah kıyma yetkisine karşı çıkanlar aynı zamanda zinanın suç olmaktan çıkarılmasını da ısrarla savunan kişiler” diyerek tepki çekmişti.

'İçkinin yasaklanması çok isabetli bir karar'

Bunun yanı sıra HÜDA PAR, AKP’nin salgın bahanesiyle alkol satışını fiilen yasaklamasına ilişkin olarak yaptığı “İçkinin yasaklanması çok isabetli bir karar olmuştur. Son dönemlerde alınan en güzel kararlardan bir tanesidir. Hem Ramazan ayının hürmetine hem de toplumun değerlerinin muhafazası adına elbette içkinin önünün kapatılması lazım. Değerlerin muhafazası, aile bütünlüğünün korunması elbette kötülüklerin önünün kapatılmasından geçer” açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

AKP ile adı konmamış ittifak

HÜDA PAR’ın Türkiye Hizbullahı ile olan ilişkisi bilinmekle birlikte bu partinin AKP ile yakın teması da artık sır değil. Özellikle AKP’nin Doğu illerinden seçilen milletvekillerinin Mustazaf-Der ile olan yakın teması biliniyordu. Bunun yanı sıra AKP'nin o dönemki bakanlarının 2009 yerel seçimleri öncesinde Türkiye Hizbullahı ile temaslı olduğu dernek vb. ziyaret ettikleri de bilinenler arasında yer alıyor.

Ziyaretler sonrasında Hizbullah liderleri serbest bırakılıp, 2007, 2009 ve 2011 seçimlerinde AKP’yi desteklemişti.

Özellikle "çözüm süreci" döneminde, sürece dahil edilmek isteyen HÜDA PAR, bu konuda muhatap alınmak istediğinin defalarca altını çizmiş, AKP’nin tek başına iktidar olmasını Kürt sorunu açısından iyi bir gelişme olarak değerlendirmişti.

HÜDA PAR'ın bölgedeki gerici ve saldırgan faaliyetleri, AKP'nin göz yumması sonucu uzun süredir artmış durumda.

Söz konusu parti Kobane eylemleri sırasında da gündeme gelmiş, tartışma konusu olmuştu.