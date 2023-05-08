Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki şirketlerden 'uzlaşı' girişimi: 'Mektup yazdılar, telefonla aradılar'

Muhalefetin 'beşli çete' olarak adlandırdığı iktidara yakın sermaye gruplarının geçen yıl Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ya görüşme talep etmiş ancak yanıt alamamıştı.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre son dönemde üç sermaye grubu yeniden Kılıçdaroğlu ile iletişim kurmaya çalıştı. Altı ay önce bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin imzasıyla Kılıçdaroğlu’na mektuplar gönderildi ancak yine yanıt alınamadı.

CHP kaynakları söz konusu mektupların ‘ciddiye alınmadığını’ ve Kılıçdaroğlu’nun önüne dahi konmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na ulaşmak için farklı yöntemler denendiğini aktaran bir sermaye grubunun üst düzey yöneticisi, şirketinin ‘kendinden emin olduğunu’ belirterek “Sorunlu bir durum varsa Kemal beyin mektupla ya da görüşmeyle ikna edilemeyeceğini biliyoruz. Bizim sorunlu hiçbir işimiz yok, Kemal beyin söyledikleri de her devletin yapacakları” dedi.

Geçtiğimiz hafta ise son defa aracıların devreye sokulduğu, CHP yönetiminden telefonlara cevap alınamadığı belirtildi. Bunun üzerine kendilerinden aracılık isteyen iki ayrı şirketin yönetimine “Olmuyor” görüşü iletildi.