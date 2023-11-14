Kılıçdaroğlu'nun eski Zafer Partili danışmanı: CHP artık oyumuzu istemesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığa seçilmesinin ardından CHP ile yolları ayrılan danışmanlardan birisi de eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş oldu. Ulukuş, “Seçim sürecinde milliyetçilik yarışına girenler şimdi bana devşirme lakabını takmış. CHP’ye kırgınlığım var üyeliğimi sonlandırdım. Bundan sonra oyumuzu da istemesinler” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında CHP’de eleştirilere neden olan danışman atamaları kurultay sürecinde de çok konuşulmuştu. Özgür Özel, Genel Başkan seçilmesi halinde parti binasının üçüncü katında oda verilen “sağcı danışmanlarla” yolları ayıracaklarını vaadinde bulunmuştu.

31 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ataması yapıldıktan sonra 14 Haziran’da görevine son verildiği açıklansa da Kılıçdaroğlu ile çalışmaya devam eden Zafer Partisi Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, T24’e konuştu.

‘Bana devşirme lakabını taktılar’

Pazar günü Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret eden ve bu ziyaretten fotoğraf da paylaşan Ulukuş, “Kemal Bey’le fotoğraflarımı paylaştıktan sonra CHP’den çok üzerime gelindi” dedi. Özellikle Gençlik Kolları üyelerinin üzerine geldiğini belirten Ulukuş, kendisine devşirme lakabı taktıklarını da söyledi. Ulukuş, şu ifadeleri kullandı:

“O zaman bundan sonra seçimde oyumuzu da istemesinler. CHP, kariyer yapılan bir yer haline dönüşmüş. Ancak bana yapılanlar hiç uygun değil. Kırgınlığım var, CHP üyeliğimi de sonlandırdım. Bugüne kadar özellikle 14 Mayıs ve 28 Mayıs süreçlerinde görüştüğümüz sivil toplum kuruluşları vardı, onlar da desteklerini çekiyor. O dönem milliyetçilik yarışına girenler şimdi bizi devşirme ilan ediyor. Bu durumda bundan sonra bizim oyumuza talip olmasınlar. Kemal Bey’le de devam etmiyorum. Bu durum ona zarar veriyor. Benim, çevresinde olmam Kemal Bey’i bazı kesimlerin hedefi haline getiriyor.”