Kılıçdaroğlu'nun Doğu'da en yüksek oyu aldığı 6 ilde katılım düştü

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı. Oylarına tamamına yakını sayılırken, resmi olmayan sonuçlar belirginleşti.

Seçimin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ve birinci çıktığı illerden Diyarbakır, Mardin, Van Hakkari, Şırnak ve Batman'da seçime katılım oranı ikinci turda düştü.

Diyarbakır: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda oyların yüzde 71,96'sını aldığı Diyarbakır'da katılım yüzde 81,70 olarak gerçekleşmişti. İkinci turda Diyarbakır'da katılım yüzde 75,74'ü düştü.

Şırnak: Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 75,85 oy aldığı Şırnak'ta katılım 86,60 katılım olmuştu. İkinci turda katılım yüzde 79,72 olarak gerçekleşti.

Hakkari: Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 72,32 oy aldığı Hakkari'de katılım yüzde 83,57'ydi. İkinci turda katılım yüzde 77,56'ya düştü.

Mardin: İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyların yüzde 66,11'ini aldığı Mardin'de katılım yüzde 82,76 olmuştu. İkinci turda Mardin'de de katılım düştü ve yüzde 78,60 oldu.

Batman: Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yüzde 67,57 oy aldığı Batman'da katılım ise 84,93 katılım olmuştu. İkinci turda katılım yüzde 80,23'e indi.

Van: Kılıçdaroğlu'nun mitinginde büyük bir ilgi ile karşılandığı Van'da ilk turda oyların 62,26'sını aldı. Kentte ilk tura katılım yüzde 78,62 olarak gerçekleşti. İkinci tura katılım ise yüzde 72,16'ya düştü.