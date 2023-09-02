Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olduğu iddia edilen Mahpeyker’den açıklama

AKP’den Batman Belediye Başkanı Aday Adayı ve Milletvekili Aday Adayı olan Perinaz Mahpeyker’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı olduğu iddiası üzerine Mahpeyker açıklama yaptı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Perinaz Mahpeyker Yaman “Benim üzerimden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o Tweettleri ben yazmadım” dedi.

Perinaz Mahpeyker Yaman yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ÖZÜR DİLERİM. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum

Her şeyden önce benim üzerimden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o Tweetleri ben yazmadım Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor( işim köylere elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum Ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum.

Evet doğrudur yıllarca Ak Partiyi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiç bir zaman cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir’i hep ziyaret ederim.

Ve onurla ziyaret etmişim Ben sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na inandım Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk partisinde bir nefer olarak çalışmak istedim.

Bir 6 çocuk Annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum Tekrar tekrar Benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu Tweetler için Hepinizden özür diliyorum Saygılarımla."