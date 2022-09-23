Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum' sözlerine AKP'den ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de partisinin 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşmuş, "Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun parti içerisine sert sözleri tartışma konusu olurken, AKP'den ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dağ, "Bir kere bu durum, bir genel başkan için acziyet göstergesidir" dedi.

DHA'nın haberine göre Dağ şöyle konuştu:

"Bir genel başkanın, kendi partililerine 'Benimle misiniz' diye bir soru yöneltmesi, kendisinin acizliğini gösterir ama burada bizim bakış açımız noktasında; 2 artı 6'lı masanın 2 Ekim'de toplantısı var biliyorsunuz. 2 Ekim'deki toplantıda, herhalde artık cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı süreç ortaya koymaları gerekir. 2 artı 6'lı masanın toplantısının öncesinde Kılıçdaroğlu'nun, kendi milletvekilleriyle belediye başkanlarıyla yapmış olduğu toplantıda yapmış olduğu çağrıya verilmiş olan cevaplara baktığımızda 2 artı 6'lı masanın hiçbir iradesinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir karşılığının olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 artı 6'lı masanın iradesini önemsemediğini gösteren bir noktadır."