Kılıçdaroğlu'ndan parti içine sert mesaj: Karar verin artık!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:
- Salı günü Elazığ'daydık. Bütün billboardlarda halkı tahrik eden, etmeye çalışan afişler asılmıştı. Vekil arkadaşlarımız yapılanın doğru olmadığını bir şekliyle belli çevrelere duyurmaya çalıştılar. Haberi aldığımda 'Sakın dokunmayın, aynen kalsın' dedim. Gidip, afişlerin birisinin önünde fotoğraf verdim. Çünkü, bu ülkenin insanına ben güveniyorum. Bu ülkenin insanı kışkırtmalara, tahriklere asla ve asla kapı aralamayacaktır. Bunu yapan kişi kim? Afişleri basan kişi söylüyor. 'Cumhur İttifakını oluştursan siyasi partilerin talebiyle, şirketimiz tarafından oluşturulmuştur' diyor. Bir insan karalamaya, insanları tahrik etmeye kalkarsa 'Artık ben ülkeyi yönetemiyorum' noktasına gelmiş demektir. Bugün Türkiye'nin yönetilmediğini gayet iyi biliyoruz.
- Merkez Bankasının görevini yerine getirmediğini farkındayız. Hayat pahalılığını biliyoruz. '128 milyar dolar nerede' diye afişler asmıştık ve geniş kitlelerin dikkatini çekmeye çalışmıştık. Yılbaşından bu yana 75 milyar dolar buharlaştı. Artık sormamız gereken soru 203 milyar dolar nerede ve kimlere verildi?
- Bir garabete imza attılar. Attıkları imzayı sürdürüyorlar. Merkez Bankası'nın bankalara verdikleri paranın faizini 13'den 12'ye indirdiler. Gidin bir bankaya, kredi çekmek istiyorum deyin. Bakın bakalım size yüzde 12 faizle veriyorlar mı? Vermeyecekler. Yüzde 12 ile faiz alan bankalar ne yapıyorlar? Bankaların karı yüzde 500'ün üzerinde artış gösterdi. Var olan iktidar faiz ayaklarına yatıp, dini kullanarak bir avuç azınlığa milyarlarca lirayı aktarıyor. Biz Allah nasip eder iktidar olduğumuzda herkes görecek demokrasinin, saydam devletin, dürüst çalışmanın, liyakatin ve adaletin ne olduğunu göstereceğiz.
- Halkın desteği ile iktidar olduğumuzda sanayicinin hangi partiye ilgi duyup duymadığına bakılmaksızın kim üretiyor, çalışıyor, ihracat yapıyorsa bizim başımızın üstünde yeri olacaktır.
- Halkın arasına giremeyecek noktaya geldiler. Dert dinleyemiyorlar çünkü onların hiç birisinin yetkisi yok ve bir şey söyleyemiyorlar. İradelerini bir kişinin iradesine bağlayan yani iradelerini saraya bağlayan bir iktidarın geleceği yoktur. Devletin geleceği bir kişinin iradesine bağlanamaz. Erdoğan bunu görüyor, fark ediyor. Erdoğan il, ilçe, kadın kollarının yapamadığı işi devlet memurlarına yaptırmak istiyor. Devlet memurları sarayın kölesi değildir. Buradan o devlet memurları arkadaşlarıma seslenmek isterim. Siz, sarayın memurları değilsiniz. Siz onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarısınız. Sarayın memurları, savcıları, hakimleri ayrı ama onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurları, savcıları, hakimleri ayrı. Biz hangi görüşten olursa olsun devletin yanında duran bütün memurları baş tacı yapacağız.
- Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor buna inanın. Ve yine buna inanın bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz ve özgürlük, doğruluk, adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?