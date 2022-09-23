Şimdi de İYİP'liler harekete geçti: 'Cumhurbaşkanı adayım, Genel Başkanım Meral Akşener'dir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" açıklaması sonrası CHP'liler "yanındayım" paylaşımları yaparken İYİP'ten de adım geldi.

İYİP Genel Başkan Danışmanı ve Kurucular Kurulu üyesi Fatih Demirkol, "Son noktayı Sayın Meral Akşener koyar" derken, İYİP Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Zekai Kaya, "Benim Cumhurbaşkanı adayım, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'dir. Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın..." ifadesini kullandı.