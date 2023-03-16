Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz: Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakacağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde planladıkları dış politika hamlelerini ABD basınına anlattı.

Artı Gerçek'in aktardığı habere göre; Çeviköz, Politico sitesi ile gerçekleştirdiği söyleşide Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilişkilerde yeniden başlangıç vadetti.

Yeni bir hükümetin Türkiye'nin insan hakları konusunda kötüleşen sicilini onarmaya çalışacağını söyleyen Çeviköz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki AİHM kararlarına uyulacağını belirtti. Çeviköz, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş ile Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi.

'AB ile zıtlaşma politikasına son verilecek'

"İç siyasette bir normalleşme süreci başlatacağız" diyen Çeviköz, "Bu da müttefiklerimize ve tüm Avrupa ülkelerine basitçe, 'Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu' mesajını verecek ve Türkiye'nin pozisyonuna dair algıda ciddi bir değişiklik yaratacak" ifadelerini kullandı.

Çeviköz, Erdoğan'ın Avrupa ile izlediği zıtlaşma politikasına son verilmesi için diplomatik sürecin yeniden başlatılacağını aktardı. "Bu durum Türkiye'nin hemen AB üyesi olacağı anlamına gelmiyor" diyen Çeviköz, "Fakat bu bir süreç meselesi ve önemli olan da süreçtir. Ülkemizin, uygar uluslar topluluğunun bir parçası olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeyeceğiz'

Muhalefetin "Erdoğan'ın yaptığının aksine İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engellemeyeceğini" de belirten Çeviköz, "İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir kuruma taşırsanız, o zaman bütün diğer NATO ülkeleri ile kendi ülkeniz arasında bir tür kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi kolektif bir savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler asimetrik'

Türkiye'nin Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında Rusya ile Ukrayna arasında, Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda da bir arabulucu olarak hareket etmeye devam edeceğini söyleyen Çeviköz, "Şu an Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler esasında asimetrik çünkü Türkiye büyük ölçüde Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı" ifadelerini kullandı.

Çeviköz, "Biz basitçe, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğu gerçeğini vurgulayacağız ve Rusya ile görüşmelerimizde, kesinlikle eşitler arasında bir ilişki arayışında olacağız. Fakat Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız" dedi.

'Yunanistan'la yeni bir ortam var'

Yunanistan ile ilişkilere ilişkin de konuşan Çeviköz, geçen ay meydana gelen depremlerin "bir fırsat ve yeni bir ortam yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke de seçime gidecek ve muhtemelen aynı gün seçim düzenleyecekler. Dolayısıyla, bu durum her iki ülke için de yeni bir ufuk açacak."