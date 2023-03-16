CHP'de adaylık gündemi: Candan Erçetin, Türkan Elçi, Arzu Çerkezoğlu

Milletvekili aday adaylığı sürecinin başladığı CHP’de adaylık için yeni isimler gündeme geliyor.

Birgün'de yer alan habere göre; 14 Mayıs TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri için çalışmalarını sürdüren CHP, çok sayıda isimle milletvekili adaylığı için görüşme gerçekleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre, milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu kapsamda “sanatçı kontenjanı”ndan Candan Erçetin’i aday olarak göstermeyi tartışıyor. Erçetin’in yetkili isimlerle ön görüşme yaptığı ancak kesin karara varılmadığı iddia edildi.

CHP’nin gündemindeki bir diğer isim, Arzu Çerkezoğlu oldu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Çerkezoğlu’nun ismi, önceki dönemde de adaylık için geçmişti.

Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’yi de adaylık için düşünen CHP’nin bu kapsamda Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği ancak Elçi ile de görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Türkan Elçi de görüşmelerin sürdüğünü ve yakın zaman içerisinde açıklama yapılacağını ifade etti.

CHP’nin adaylık teklifi götürmeyi planladığı bir diğer ismin ise Mısra Öz olduğu iddia edildi.