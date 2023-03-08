Kılıçdaroğlu'nun adaylık sonrası ilk ziyareti belli oldu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a olacağı açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu’nun ilk ziyaretine ilişkin “Deprem bölgesine gidecek. Kahramanmaraş’ta olacak. Orada acılar hâlâ taze” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP’ye veya adaylık ilanı sonrası başka bir partiye ziyaret olup olmayacağına ilişkin Erkek, “Henüz bir program yok. Tek adam rejimine karşı bu demokrasi mücadelesine herkesin katılması lazım” dedi.