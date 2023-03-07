Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk anket sonuçları yayınlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması sonrası ilk anket sonuçları yayınlandı.
ORC Araştırma'nın düzenlediği ankette katılımcılara, "14 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun yarışması durumunda oyunuz bu 2 adaydan hangisine verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,8 oy oranına ulaşırken, Cumhur İttifakı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2'de kaldı.