Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından CHP'den ilk açıklama

2 Mart'ta masadan kalkan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü. Gerçekleştirilen toplantı sonrası Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

'Ülkemizi parlamenter demokrasiyle taçlandıracağız'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından seçim süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında “Türkiye'yi huzurlu ve neşeli günlere taşımak amacıyla Millet İttifakı olarak Türkiye’nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için şimdi yola çıkıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacak, ülkemizi parlamenter demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

CHP Genel Merkezi'ne 'Başlıyoruz' afişi asıldı

Millet İttifakı'nın 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin önüne gelmesi bekleniyor.

CHP Genel Merkezi'ndeki hazırlıklar sona erdi. Parti binasına, konuşma yapması üzere Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 'Başlıyoruz' afişi asıldı.