Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Karamollaoğlu duyuracak

Millet İttifakı'nın bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in de masaya dönmesinin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantısı sürüyor.

Halk TV'nin Saadet Partisi yetkililerinin verdiği bilgiye dayandırdığı haberine göre, toplantının sonunda Saadet Partisi Genel Merkezi önünde bir açıklama yapılması bekleniyor.

Buna göre genel merkez önünde hazırlanan kürsüye ilk olarak ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıkarak kısa bir açıklama yapacak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyuracak. Karamollaoğlu'nun açıklama yapmasının nedeninin ittifakın en yaşlı üyesi konumunda bulunması olduğu belirtildi.