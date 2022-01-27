Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ihalenin hangi şirkete gittiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam açıkladığı devletin 6 milyar lira zarar ettirildiği ihalenin hangi şirkete gittiği belli odlu.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği ihale, Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesi. Bu ihalenin ilki 3 Nisan 2018’de düzenlenmiş, 15 firma teklif vermiş ve 3 milyar 198 milyon TL’ye bir firmaya verilmişti. Ancak ilk ihale iptal edildi.

İkinci ihale ise 21 Ağustos 2020’de yapıldı. Bu kez ihaleye 5 şirket teklif verdi ve ihaleyi 9 milyar 449 milyon TL’ye Kalyon İnşaat aldı.

Kalyon İnşaat, ilk turda yüksek teklif verirken, ikinci turda fiyat düşürmüştü. İhale adrese teslim şekilde 21/b sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapıldı.