Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ihalenin hangi şirkete gittiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün akşam açıkladığı ihalenin Kalyon İnşaat'a gittiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam açıkladığı devletin 6 milyar lira zarar ettirildiği ihalenin hangi şirkete gittiği belli odlu.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği ihale, Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesi. Bu ihalenin ilki 3 Nisan 2018’de düzenlenmiş, 15 firma teklif vermiş ve 3 milyar 198 milyon TL’ye bir firmaya verilmişti. Ancak ilk ihale iptal edildi.

İkinci ihale ise 21 Ağustos 2020’de yapıldı. Bu kez ihaleye 5 şirket teklif verdi ve ihaleyi 9 milyar 449 milyon TL’ye Kalyon İnşaat aldı.

Kalyon İnşaat, ilk turda yüksek teklif verirken, ikinci turda fiyat düşürmüştü. İhale adrese teslim şekilde 21/b sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapıldı.

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