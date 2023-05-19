Kılıçdaroğlu'nu yüzde 51,7 gösteren ORC Araştırma: Bilerek yanıltmadık

ORC Araştırma Genel Müdürü, 14 Mayıs öncesi cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın önünde gösteren araştırmaya ilişkin 'Hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık' dedi.

Haber Merkezi

ORC Araştırma, 14 Mayıs seçimlerinden önce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 51,7 oranında gösteren, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın kayıp yaşayacağını öngören anketleriyle ilgili açıklama yaptı.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, deprem sonrası yaşanan seçmen hareketliliği nedeniyle örnekleme yapmanın zorlaştığına belirterek "Hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık" dedi.

Hatalarını düzeltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Pösteki, "Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçiminde, bu durumu telafi edeceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

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