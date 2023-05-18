AKP'li Yavuz: Cumhurbaşkanımız yüzde 53'ten aşağıya düşmez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HaberTürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Yavuz, katıldığı programda şunları söyledi:

'Elimde 3 anket çalışması vardı, bizi 4-5 puan önde gösteriyordu'

Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım. Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu. Biz seçimi aldıktan sonra oy oranımız ne olursa olsun deme şansına sahip değiliz. Bütün imkanlarımızı seferber ettik mi, alabileceğimizi maksimum aldık mı diye sormalıyız. Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik. Geçersiz oyların en az olduğu süreci geçirdik. İnsanlar deprem sebebiyle katılımın düşük olacağını öngörüyordu. Ama buna rağmen yüksek oldu.

'Bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralı var'

Bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralı var. MKYK karar verdiğinde uygulanmayabilir. Eğer araya bir dönem boşluk verilmişse. Sonra bir 3 dönem bir daha başlıyor. Kesintisiz 3 dönem olması gerekir. Partimiz 35 kişiyi. Burada Binali Bey, Mustafa Şentop, Hayati Bey, Ali İhsan Bey var.

'Yine kuracaklar sistem yine çalıştıramayacaklar'

Ben Onursal Adıgüzel'in kötü sistem kurduğunu düşünmüyorum. Bugün de söylüyorum, yine kuracaklar sistem yine çalıştıramayacaklar. Nedeni şu; buna veri aktaracak görevlileri bulmanız zor. Cumhurbaşkanımızın İstanbul teşkilatçılığı üzerine kurgulanan sistemimiz var. Yıllara sarih yakaladığımız çizgi var. Ancak böyle alıyoruz. CHP'nin Pamukkale'de hiçbir sandığına üye veremedi. Yetiştiremedi. CHP sistemi kurdu, sandıkta Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi bir kurgunun peşinde değil. Eskisi gibi değil. Biz burada sonucu alalım, verileri işleyelim diye. CHP'nin ellerinin altında doğrusu var. Peki sitelerinde niye yanlış var. Bu kişi CHP'yi manipüle etmeye çalışıyor. Sanıyorlar ki seçim günü herkesi sandıkların başına doldurduğunuzda işi halletmiş oluruz. Böyle bir şey yok. Bu arkadaşlarımız benimle irtibat kursalar ben paylaşsam kafaları rahat edecek ama onların derdi gerçeğe ulaşmak değil.

'Cumhurbaşkanımızın yüzde 53'lerden aşağıya düşmeyeceği oy oranında öngörüsü..'

Ben Rize plakası olmadı Samsun olmadı Sakarya plakası birisini tutturacağız. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde 53'lerden aşağıya düşmeyeceği oy oranında öngörüsü ve diğer anket sonuçlarına bakarak söylüyorum. Sinan Oğan oyları orada kalacak mı? Nereye gidecek? İstenirse bir tarafa tamamen sevk edilebilir mi? Bunları bilmiyorum. Bundan sonraki süreci çok iyi kullanırsanız, kendinizi anlatabilirsiniz o oylar hiçbir anlaşma yapmadan size dönebilir. Belki CHP'ye verilen oylar da dönebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine bu ülkede bu dönemde çok ihtiyaç duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kimsenin kaybetmeyeceğini, asla terör örgütlerine müsaade etmeden, ekonomik alanda peşpeşe adımlar atarak Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlayacağını ifade ediyor.

'CHP'ye gecekondu kurdurdu'

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını almak için CHP'yi batırdı. CHP, Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta oyunu HDP'ye teslim etti ve PKK'nın kurduğu oyuna teslim oldu. İyi Parti benzer bir şey yaşadı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti hükmi şahsiyetlerini bir kenara bıraktı. HDP de sırf bu köşeye sıkışmış olan PKK'yı o da Kılıçdaroğlu gibi bir adaya oynadı. Adeta CHP'ye gecekondu kurdurdu. Bunun sonucunda HDP, bundan önceki iklimden uzaklaşmak suretiyle çöküş trendinin içine girdi diye öngörüyorum.

'İyi Parti zoraki masaya oturtuldu'

Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin çok büyük işler yaptığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın yapılamaz denileni nasıl yaptığını gördük. Bundan sonraki süreç bütün bunların yapıldığı daha bir başka iklimin oluştuğu hale dönüşebilir. Bu biraz da muhalefetin tarzıyla ilgili. Muhalefet bu işlerin iftira atmakla, dezenformasyonlarla olmaz olduğunu anlarsa işin rengi değişebilir. CHP diğer partilere milletvekillerini bol miktarda verdi. Kendi tabanını kırdı. Diğer partiler milletvekilliğini alalım diye kendi hükmi şahsiyetini bir kenara koydu. İyi Parti zoraki masaya oturtuldu. Kumar masasından kalktı, kumar masasına oturtuldu ve sonuç ortada."