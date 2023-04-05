Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden ABD Büyükelçisi, Erdoğan'ın iftar davetine katılmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün büyükelçilere verdiği iftar programında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake yer almadı.

Her yıl düzenlenen programa katılmayan Flake, geçtiğimiz hafta Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP genel merkezinde ziyaret etmişti. Ziyareti sert sözlerle hedef alan Erdoğan, Flake'e “Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Haddini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin” sözleriyle seslenmişti.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise Flake'in şehir dışındaki bir başka program nedeniyle iftara katılamadığı belirtildi. Sabah gazetesine konuşan ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü, "Büyükelçi Flake, AK Parti tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine davet edilmekten büyük bir memnuniyet duymuştur. Büyükelçi, önceden planlanmış bir programı nedeniyle etkinliğin düzenleneceği tarihte Ankara dışında bulunacağından üzülerek katılım sağlayamayacaktır. Buna karşın, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu etkinlikte temsil edilecektir" dedi.