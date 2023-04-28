Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Sancar: Barışa giden yolda sorumluluk üstlenmeli

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. "Biz bu seçimi Türkiye tarihinin en kritik seçimi görüyoruz" diyen Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek seçimin ilk turda bitmesini amaçladıklarını ifade etti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Sancar, Kılıçdaroğlu'ndan temel beklentilerinin "barış giden yolun açılmasında sorumluluk üstlenmesi" olduğunu belirtirken bürokraside ya da kabinede herhangi bir pozisyon için pazarlık yapmadıklarını belirtti.

Sancar'ın röportajından ilgili bölüm şöyle:

Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinizi ilan etme kararı aldığınızı öğrendim.

Evet. Biz bu seçimi Türkiye tarihinin en kritik seçimi görüyoruz. İki stratejik hedefimiz var. Birinci hedef, tek adam rejimine son vermek. İkinci hedef, demokratik dönüşüm konusunda en etkili güç haline gelmek. Tek adam rejimine son vermenin yolu cumhurbaşkanlığı seçiminden geçiyor. Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var; Erdoğan. Diğer yanda, rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik.

Gerçi aday çıkarmama tercihimizi kamuoyuyla paylaştığımızda bu yönde işaretler vermiştik. Ama şu aşamada tercihimizi somutlaştırmak gerekiyor. Seçmen ve kamuoyunun beklentisi bu yönde. Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. İkinci tura kalmamasıdır. Bunun Türkiye'de demokratik dönüşüme giden yolda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. O nedenle herkesi demokratik sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.

Kılıçdaroğlu'ndan talebiniz oldu mu?

Bizim talebimiz, demokrasi ve hukuk devletinin yolunu açacak yönetim ve iradeyi göstermesidir. Tek adam rejimine son vermek, barış giden yolun açılmasında sorumluluk üstlenmesi temel beklentimizdir.

Bürokraside ya da kabinede bir pozisyon…

Hayır, kararımız politiktir ve bir pazarlık söz konusu değildir.